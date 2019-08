Schlägt Idris Elba den grossen Jason Statham?

Einkommen

Laut CelebrityNetWorth.com verfügt Idris Elba über ein Vermögen von 20 Millionen Dollar. Das toppt Jason Statham locker. Der 52-Jährige soll 70 Millionen Dollar auf der hohen Kante haben. Der erste Punkt geht an Statham.

Statham: 1

Elba: 0

Style

Idris Elba ist bekannt für sein sicheres Händchen in Sachen Mode und wird als weltweite Stilikone gefeiert. Nach Kooperationen mit Labels wie Superdry lancierte der 46-Jährige kürzlich seine eigene Streetwear-Linie 2HR SET. Statham hingegen ist mehr der Jeans-und-Lederjacke-Typ und überrascht so gut wie nie mit Modemut. Schade eigentlich. Klarer Punkt für Elba.

Statham: 1

Elba: 1

Social Media

Idris Elba hat 4,3 Millionen Follower auf Instagram. Was der Brite bietet, ist aber eher langweilig. Viele Posts drehen sich um die Arbeit, einige Presseberichte sind dabei, privat gibt er jedoch relativ wenig preis. Statham dagegen hat über 22 Millionen Insta-Fans. Und sein Auftritt ist deutlich unterhaltsamer und am Puls der Zeit. Zuletzt sorgte seine Teilnahme an der Bottlecap-Challenge für Furore. Punkt für Statham.

Statham: 2

Elba: 1

Fitness

Da nehmen sich die beiden Stars wenig. Idris Elba hat aber nicht nur einen Top-Body, sondern ist auch ausgebildeter Kickboxer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Im Dokfilm «Idris Elba: Fighter» zeigte er die Früchte seines ein Jahr dauernden Extrem-Trainings. Auch Jason Statham ist superfit, war früher Teil des britischen Nationalteams der Turmspringer. Trotzdem verdient Elba diesen Punkt.

Statham: 2

Elba: 2

Zugkraft

Statham hat laut Schätzungen allein bis 2017 für Einspielergebnisse von rund 1,5 Milliarden Dollar gesorgt, unter anderem mit der «Transporter»-Reihe. Das macht ihn zu einem der zuverlässigsten Garanten für Schlangen an der Kinokasse. Während Elba lange Zeit vor allem im TV aktiv war («The Wire», «Luther»), holte er mit seinen Blockbuster-Auftritten als Heimdall in den Marvel-Filmen auf. Trotzdem dürfte er noch nicht Stathams Zugkraft als Hauptdarsteller haben. Das würde sich schlagartig ändern, sollte er doch noch der neue James Bond werden. Der Punkt geht an Jason Statham.

Statham: 3

Elba: 2

Stunts

Statham ist bekannt dafür, jeden Stunt selbst zu wagen. Das machte ihn zu einem der gefragtesten Actionstars in Hollywood. Auch Elba gibt ordentlich Gas, setzt aber auch Stuntdoubles ein. Damit geht der Punkt an Statham.

Statham: 4

Elba: 2

Talent

Statham wird oft dafür kritisiert, dass er immer dieselbe Rolle spielt – mit nicht gerade überzeugendem amerikanischen Akzent. Idris Elba dagegen hat auch Shakespeare drauf und schon einen Golden Globe abgestaubt. Dieser Punkt geht also an Elba.

Statham: 4

Elba: 3

Liebe

Statham scheint ein ziemlich solider Typ zu sein. Seit neun Jahren ist er mit Model Rosie Huntington-Whiteley (32) zusammen – eine gefühlte Ewigkeit für eine Showbiz-Beziehung. Elba dagegen hat weniger Glück in der Liebe. Zweimal hat er sich schon scheiden lassen. Nun soll seine dritte Ehe mit Model Sabrina Dhowre (31) für immer sein. Der letzte Punkt geht an Statham.

Endstand:

Jason Statham: 5 Punkte

Idris Elba: 3 Punkte

«Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw» läuft jetzt in den Deutschschweizer Kinos.

(cat)