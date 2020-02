«Bei einer Netflix-Serie dabei zu sein ist scary»

Du wirst als European Shooting Star geehrt, das waren vor dir schon Alicia Vikander und Daniel Craig. Was bedeutet dir das?

Erstmal ist es eine coole Anerkennung. Es gibt mir Energie, weiterzumachen. Man sagt ja immer, dass so Sachen nicht wichtig sind. Aber gerade macht es mir Spass.

Vor zwei Jahren war Luna Wedler Shooting Star. Hast du dir bei ihr Tipps geholt?

Wir haben uns kürzlich gesehen und darüber gesprochen. Sie meinte ich soll es entspannt angehen und hat mich vorgewarnt, dass es ein riesiger Marathon mit vielen Terminen und Interviews auf mich zukommt.

Du hat gerade eine Rolle in einer amerikanischen HBO-Serie gelandet. Wie hast du das geschafft?

Ich musste eine Szene auswendig lernen, mich zuhause selber filmen und das ganze dann abschicken. Zwei Tage später habe ich dann mit Produzenten Michael Mann geskypt.

Wie war das? Der Mann ist eine Hollywood-Legende.

Ich war sicher nicht nervös, nein nein (lacht). Aber am Schluss ist er ja auch nur ein Mensch wie jeder andere.

Was darfst du über «Tokyo Vice» schon verraten?

Nicht viel. Ausser dass ich eine Hostess in Tokio spiele und Ansel Elgort die Hauptrolle spielt.

Im März startet ausserdem deine Netflix-Serie «Freud». Wie fühlt sich das an, dass Menschen auf der ganzen Welt dein Gesicht kennen werden?

Sehr scary! Das ist ja immer eine intime Angelegenheit. Man weiss nicht, ob die Leute mögen, was man macht, und das ist einem ja doch nicht komplett egal. Ich werde in der Zeit einfach nichts aufs Handy schauen.

Du lebst in Paris. Kommst du noch oft in die Schweiz?

Das ist phasenweise unterschiedlich. In letzter Zeit war ich oft da. In den nächsten Monaten wird es schwierig, weil ich für die Arbeit unterwegs bin.

Hast du es geschafft, alte Freundschaften zu bewahren?

Um Freundschaften muss man sich immer kümmern. Mit manchen Leuten ist es einfacher als mit anderen. Ich versuche, meine Freunde so oft es geht zu sehen. Das sind die Menschen, die mich am meisten unterstützen. Meine älteste Freundin zum Beispiel, mit der ich schon so viel durchgemacht habe. Ihr geht es nicht um die Schauspielerei oder was damit einhergeht, sondern einfach um mich als Mensch.

Du arbeitest sehr viel. Wie belohnst du dich?

Ich bin nicht so die krasse Geldausgeberin. Ich brauche keine Weltreise. Ich bin ja für den Job schon genug unterwegs. Mich zu belohnen heisst für mich, Zeit mit meinen Leuten zu verbringen.

Du postest eher unregelmässig auf Insta. Kein Fan?

Ich bin tatsächlich kein crazy Insta-Fan und versuche wenig Zeit auf der Plattform zu verbingen. Bei dem Wettrennen um Follower und Likes will ich einfach nicht mitmachen. Social Media soll nicht mein Leben bestimmen.

