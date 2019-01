Spannt Spider-Man mit den Bösen zusammen?

Trailer zu drei neuen Marvel-Filmen innerhalb rund eines Monats – Superhelden-Kinofans dürften vor lauter Aufregung in diesen Wochen regelmässig mit Atemnot zu kämpfen haben. Neustes Mitglied in der Akkord-Vorschau-Riege: der erste Bewegtbild-Einblick in «Spider-Man: Far from Home».

Umfrage Macht Spidey gemeinsame Sache mit den Schurken? Es sieht ganz so aus. Phase vier des MCU wartet offensichtlich mit Überraschungen auf.

Vielleicht kurz? Wäre ja nicht das erste Mal, dass Superhelden kurzzeitig die Seiten wechseln müssen. Der Zweck heiligt die Mittel und so.

Quatsch. Eher umgekehrt: Die Bösen schlagen sich auf die Seite der Guten.

Die viel wichtigere Frage ist doch: WIE HAT SPIDER-MAN THANOS' AUSLÖSCHUNG RÜCKGÄNGIG GEMACHT?



Wie der Zusatztitel des Sequels zum erfolgreichen «Homecoming» (spielte bislang über 850 Millionen Franken ein) andeutet, ist Peter Parker (Tom Holland) alias Spider-Man diesmal weit weg von seiner New Yorker Heimat. Seine Klasse macht eine Reise nach Europa, gemäss dem am Dienstag releasten Trailer in mehrere Städte, darunter London und Venedig – welche öffentliche Schule hat das Budget für sowas?

Ein neuer (guter?) Bösewicht

Wichtiger als die Geldfrage sind allerdings folgende Begegnungen: Zum einen trifft Spidey in Europa zum ersten Mal auf den Avengers-Zusammentrommler Nick Fury (Samuel L. Jackson). Und er macht Bekanntschaft mit dem aus den Comics bekannten Bösewicht Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Nur: Mysterio rangelt mit noch nicht näher vorgestellten Elementarwesen, die auch Spider-Man in die Suppe spucken. Schon im Vorfeld der Trailer-Veröffentlichung machten Gerüchte die Runde, dass Mysterio in «Far from Home» kein klassischer Schurke sein und sich vielleicht sogar auf die Seite der Guten schlagen könnte.

Und noch mehr offene Fragen

Der Trailer (beziehungsweise die – unten siehst du noch die «internationale» Version mit anderen Szenen) wirft also neue Fragen auf und lässt die wichtigste – natürlich – noch unbeantwortet: In «Avengers: Infinity War» löschte Thanos (Josh Brolin) das halbe Universum aus, darunter auch Peter Parker – wie hat es Spidey also geschafft, aus dem Nirwana zurückzukehren?

Andererseits: Wann genau in der Timeline des zusammenhängenden Marvel Cinematic Universe «Far from Home» spielt, wurde immer noch nicht enthüllt – die Handlung könnte also auch vor «Infinity War» angesiedelt sein.

Der neue «Spider-Man»-Streifen läuft am 4. Juli in den Deutschschweizer Kinos an. Antworten auf einige der obigen Fragen liefern in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon «Captain Marvel» (Start am 7. März) und auf jeden Fall «Avengers: Endgame» (ab 25. April in den Deutschschweizer Kinos). Das mit der Atemnot dürfte also chronisch werden.



Andere Szenen und eine zahmere Beleidigung ganz zum Schluss: der «internationale» Trailer zu «Spider-Man: Far from Home». (Video: Sony Pictures)

