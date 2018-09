Captain Marvel verprügelt eine Grossmutter

Captain Marvel (Brie Larson, 28) fällt vom Himmel, landet in einer Blockbuster-Filiale (das US-Äquivalent zu City-Video) und gibt damit den Startschuss für zwei Minuten voller Referenzen an die 1990er, in denen die gleichnamige Comicverfilmung spielt.

Umfrage Bist du ein 90s-Kid? Je nach Definition. Also wenn ich 1999 geboren wurde, bin ich ja ein 90s-Kid. Aber dann habe ich nichts von den 90s mitbekommen. Macht ja keinen Sinn.

In den 80ern geboren, aber in den 90ern so richtig aktiv gelebt. Bin ich dann ein 90s-Kid? Es ist verwirrend. Aber so ist das Leben eben.

Ich höre gerne Musik aus den 90ern (Vengaboys FTW!), darum bin ich ein 90s-Kid. Oder?

80er, 90er, 2000er – sind wir nicht alle einfach Eins? Alter und Jahrgang spielen keine Rolle – wichtig ist, wie wir uns im Herzen fühlen.



Es folgen ein Pager (klare Anspielung auf die Mid-Credits-Scene in «Infinity War»), wunderbar eckige Autos und ein digital verjüngter Samuel L. Jackson (69), der seine Haare wieder trägt wie in «Die Hard with a Vengeance».

Nick Fury, bevor er eine Augenklappe trug

Der erste Trailer zu Marvels erstem Solostreifen mit einer Superheldin im Fokus konzentriert sich zwar auf 90er-Nostalgie, deutet aber auch an, dass der fertige Film einen starken Science-Fiction-Einschlag haben wird.

Schliesslich ist Captain Marvel Teil der intergalaktischen Kree-Eliteeinheit Starforce, die sich mit der Alienrasse der Skrulls (die sich offenbar als Menschen tarnen, darunter sind auch Grossmütter) balgt – natürlich wie immer auf der Erde, wo sonst.

Und «Captain Marvel» beleuchtet laut dem Trailer nicht nur die Anfänge der Titelheldin, sondern auch die von Nick Fury (Jackson), der später in der Timeline des Marvel Cinematic Universe die berühmten Avengers zusammentrommeln wird.

«Captain Marvel» läuft am 7. März 2019 in den Deutschschweizer Kinos an.

(shy)