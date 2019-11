Nach 37 Jahren kehrt Alien E.T. auf die Erde zurück

Wäre «E.T. the Extra-Terrestrial» heute erschienen und ähnlich erfolgreich gewesen (Einnahmen von 792 Millionen Franken bei einem Budget von etwa 10,5 Millionen Franken), würde der Sci-Fi-Streifen nun zu einem 20 Filme dicken Cinematic Universe aufgeblasen werden. Mindestens.

Umfrage Wie findest du E.T.? Cute.

Creepy.

Alt.

Weird.

Bö.



1982 war Hollywood dem Franchise-Wahn aber noch nicht so verfallen und eine filmische Fortsetzung (1985 erschien ein Buch-Sequel mit dem Titel «E.T.: The Book of the Green Planet») blieb aus – bis jetzt.



So hat E.T. 1982 ausgesehen. (Video: Universal Pictures)

Der Original-Hauptdarsteller ist zurück

Allerdings nicht in Form eines neuen Kinofilms und auch nicht mit Original-Regisseur Steven Spielberg (72) an Bord, sondern als Feiertags-Werbespot des US-Telecom-Anbieters Xfinity. Die Macher haben es jedoch geschafft, «E.T.»-Hauptdarsteller Henry Thomas (48) nochmals als Elliott vor die Kamera zu holen.

Elliott ist natürlich längst erwachsen und hat eigene Kinder, aber das besondere Band zwischen ihm und E.T. ist gemäss Spot so stark wie vor 37 Jahren und wir brauchen jetzt ein paar Nastüechli, weil, hach, unser Herz!

Oben gibst du dir den Werbespot (eben: Sei darauf vorbereitet, dass dein Mascara danach auf deinem ganzen Gesicht verheult ist) und hier unten zeigen wir die schönsten Szenen daraus.

Als Elliotts Kinder E.T. entdecken und alle kreischen:

Als Elliott und E.T. nach 37 Jahren wiedervereint sind (#imnotcryingyourecrying):

Als E.T. das Internet entdeckt und zufällig auf der Website des Werbetreibenden landet:

Als E.T. zum ersten Mal einen Cupcake aka das Gebäck Gottes probiert:

Als E.T. ein VR-Headset ausprobiert und dabei wie wir alle das Gleichgewicht verliert:

Als E.T. schlittelt und einmal mehr klar wird, wie riesig sein Kopf ist:

Als sich E.T. ohne wirklichen Grund von Elliotts Sohn im Velokörbli chauffieren lässt wie 1982 von Elliott:

Als klar wird, dass E.T. 2019 noch immer dasselbe veraltete UFO fliegt wie vor 37 Jahren:

