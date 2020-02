Girl-Gang nimmt Sadist auseinander

«Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»

Schweizer-Kino-Top-5

(Woche 5)

1. «Platzspitzbaby»

2. «Bad Boys For Life»

3. «Dolittle»

4. «1917»

5. «Little Women» «Platzspitzbaby»«Bad Boys For Life»«Dolittle»«1917»«Little Women»

Harley Quinn (Margot Robbie, sie schlüpft nach dem bei Kritikern durchgefallenen «Suicide Squad» zum zweiten Mal in diese Rolle) hat sich kürzlich vom Joker getrennt, emanzipiert und will die Unterwelt nun allein auseinandernehmen.

Sie gerät mit dem brutalen Verbrecherboss Roman Siosis alias Black Mask (Ewan McGregor) aneinander, der seinen Opfern das Gesicht abschneidet. Er verfolgt die Diebin Cassandra – sie soll ihm einen Diamanten gestohlen haben.

Harley beschützt Cassandra und verbündet sich mit der Bogenschützin Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Sängerin Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) und der Polizistin Renee Montoya (Rosie Perez), die auf der Verfolgungsjagd zu Black Masks Zielscheibe werden. Mit Glitzergewehren und treffsicheren Dick-Kicks zerlegt die Superheldinnen-Gang Black Masks Gehilfen in der Unterwelt.

Keine Spur vom Joker

Der Joker hat im Film keinen Auftritt – das ist beabsichtigt, wie Margot Robbie gegenüber «NME» erklärt: «Das ist Harleys Geschichte. Es gibt eine grosse Lücke, was Action-Filme über Girl-Gangs angeht.»

Es ist nach «Wonder Woman» das zweite Mal, dass eine Frau bei einer Warner Bros./DC-Comics-Produktion Regie führt, wie «Collider» berichtet: «Ich hoffe, dieser Film beweist, dass Regisseurinnen auch Filme dieser Grösse draufhaben. Ich liebe Actionfilme und Frauen sind absolut fähig dazu», so Regisseurin Cathy Yan.

«The Aeronauts»

Um seine Wettertheorien zu testen, will der Meteorologe James Glaisher (Eddie Redmayne) 1962 den Himmel erkunden und mit einem Heissluftballon den Höhenrekord knacken. Er überzeugt Pilotin Amelia Wren (Felicity Jones) von seinem Vorhaben, das Wetter ist allerdings unberechenbar, der Sauerstoff wird knapp und die beiden geraten auf schwindelerregender Höhe in einen Sturm.

Das Duo Redmayne und Jones war 2014 bereits in «The Theory of Everything» zu sehen. Wie Redmayne «The Hollywood Reporter» verriet, wurde beiden das «The Aeronauts»-Drehbuch zugeschickt und ihnen war klar, dass sie das Angebot nur gemeinsam annehmen. Gegenüber «Screenrant» erzählte Jones, die enge Bindung habe auch bei den Dreharbeiten geholfen, da die meisten Szenen im engen Heissluftballon-Korb gedreht worden seien.



Der Trailer. (Video: Ascot Elite)

«Honeyland»

Der Dokumentarfilm zeigt Imkerin Hatidze, die in einem abgelegenen Dorf in Nordmazedonien lebt und versucht, sich mit mühsam gewonnenem Wildhonig über Wasser zu halten.

Als ein Lastwagen ins Dorf rollt, entstehen Konflikte: Die Zuzügler waren auf der Suche nach Weidefläche für ihre Kuhherde, wittern nun im Honig allerdings ein Geschäft – die Absichten der Familie vertragen sich nicht mit Hatidzes Werten.



Der Trailer. (Video: Tricé Films)

«Enkel für Anfänger»

Gerhard (Heiner Lauterbach) und Karin (Maren Kroymann) wollen der Langeweile im Seniorenalter entfliehen und stossen durch Philippa (Barbara Sukowa) auf den Job als Aushilfsgrosseltern.

Erst skeptisch, stecken die Leihoma und der Leihopa schon bald knietief in der Kinderbetreuung, die Enkel bringen ihre Wohnungen durcheinander und die drei Senioren müssen sich mit übervorsichtigen Eltern herumschlagen.



Der Trailer. (Video: Studiocanal)

