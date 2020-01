Ansel Elgort trägt Glitzer-Lidschatten und Nagellack

US-Schauspieler Ansel Elgort legte an der 77. Golden-Globes-Verleihung einen unterwarteten Red-Carpet-Auftritt hin. Der 25-Jährige, der sonst eher klassisch unterwegs ist, ergänzte seinen dunkelblauen Samtanzug von Tom Ford mit zwei Beauty-Hinguckern: eisblauem Glitzer-Lidschatten und weissem Nagellack.

ANSEL ELGORT IS WEARING GLITTERY EYESHADOW...THIS IS ICONIC OKAY? OKAY. #GoldenGlobes pic.twitter.com/h2YOkfWImA

Auch ein bestimmtes Accessoire fiel den Fans besonders auf. Ansel schmückte seinen Blazer mit einer Schmetterlingsbrosche.

Ansel Elgort was giving you:

*eyeshadow

*nail polish

*a ~BUTTERFLY BROOCH~

*no choice but to stan#GoldenGlobes pic.twitter.com/QHQuYTO0Hp