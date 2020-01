Jason Momoa sass im Tanktop im Publikum

Der virale Moment blieb bei den Golden Globes 2020 zwar aus (du behältst die Krone, Fiji Girl vom letzten Jahr), die diesjährige Verleihung der Kino- und TV-Preise hielt aber trotzdem ein paar beklatschenswerte Highlights bereit.

Hier sind fünf davon:

1. Joaquin Phoenix zündet mehrere F-Bomben

Bei seiner Dankesrede für die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller dankte Joaquin Phoenix (45) «Joker»-Regisseur Todd Philipps (49) dafür, dass dieser ihn ausgehalten habe, obwohl er «ein Arsch» gewesen sei, nannte den Vornamen seiner Freundin Rooney Mara (34) und pausierte danach dramatisch und bedankte sich bei den Globes-Veranstaltern von der Hollywood Foreign Press Association fürs vegane Menü an diesem Abend.

Und dann erklang die Musik, die den Schauspieler von der Bühne spielen sollte. Die Showproduzenten wollten wohl verhindern, dass Phoenix nochmals «Fucking» sagt, sie mussten dem TV-Publikum deswegen schliesslich mehrmals den Sound abdrehen:



(Quelle: Youtube/Variety)

2. Bill Hader und Rachel Bilson sind jetzt Red-Carpet-official

Seit sie im November zusammen in einem Restaurant in Los Angeles gesehen wurden, rankten sich Gerüchte um eine mögliche Liebelei zwischen den Schauspielern Bill Hader (41) und Rachel Bilson (38).

Die Spekulationen wurden lauter, als Hader Bilson an Weihnachten angeblich zu seiner Familie in Oklahoma mitnahm – und verstummten nun komplett, denn: Mit ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der Golden Globes bestätigen die beiden, dass sie ein Paar sind. Cute.



(Bild: Getty/Frazer Harrison)

3. Jason Momoa sitzt im Tanktop da

Auf dem roten Teppich, über den er mit seiner Frau Lisa Bonet (52, links) schritt, trug Jason Momoa (40) noch einen samtenen Blazer. Ebenso, als er mit seiner Stieftochter Zoë Kravitz (31) auf der Bühne stand und einen Award präsentierte.



(Bild: Getty/Amy Sussman)

Als Brian Cox (73) dann in Richtung Bühne schritt, um seinen Preis als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie («Succession») entgegenzunehmen, kam er an Momoa vorbei – der nur noch im Tanktop da sass. Der Moment ging auf Twitter sofort ab und eine andere Kameraeinstellung zeigte später, warum er den Blazer nicht mehr trug: Seiner Frau war offenbar kalt gewesen, und so hatte er ihn ihr um die Schultern gelegt, awww.

Jason Momoa wearing a tank to the #GoldenGlobes is peak Jason Momoa. pic.twitter.com/2EbDU4FYm5 — Christian Goeckel (@goeckelespn) January 6, 2020

4. Jesses, die Brosnan-Söhne sind gross, ach, riesig geworden!

Pierce Brosnan (66) hat fünf Kinder, zwei davon mit seiner Frau Keely Shaye Smith (56). Diese begleiteten das Ehepaar an die Golden Globes und waren 2020 auch Botschafter der Verleihung. Und die Söhne sind ja so gross geworden – hier sind Paris (18, links) und Dylan Brosnan (22), everybody!



(Bild: Jordan Strauss/Invision/AP)

5. Tom Hanks liefert den Meme-Moment des Abends

Als Host Ricky Gervais (58) bei seinem Eröffnungsmonolog an künftige Golden-Globes-Gewinner gerichtet sagte, sie sollen «auf die Bühne kommen, euren kleinen Award entgegennehmen, eurem Agenten und eurem Gott danken und euch dann davonscheren», fing die Kamera die Reaktionen der anwesenden Stars ein.

Das beste Gesicht machte dabei ohne Zweifel Tom Hanks (63):

I would like to thank Tom Hanks for providing this brand-new meme for 2020 #GoldenGlobes pic.twitter.com/2frzvP2baQ — Ashley Carter (@AshleyLCarter1) January 6, 2020

when you're out and trying to remember if you turned off the oven#GoldenGlobes pic.twitter.com/erWWXBpfjt — Ryan Schocket (@RyanSchocket) January 6, 2020

Für diesen User ist Hanks' Gesicht sogar auf derselben Stufe wie das von Chrissy Teigen (34), als sie 2015 ziemlich emotional auf den Golden-Globes-Gewinn ihres Mannes John Legend (41) reagierte:

Put Tom Hanks in the meme Hall of Fame with Chrissy Teigen. #GoldenGlobes pic.twitter.com/jO6idmSqlK — Rashad Robinson (@rashadrobinson) January 6, 2020

