«Ich hatte Angst, verrückt zu werden»

Hailee, Titelheld Bumblebee ist erst am Computer entstanden – wie ist es, ohne ein Gegenüber zu schauspielern?

Seltsam. Ich hatte schon vor dem Dreh Angst, verrückt zu werden. Ich dachte aber, dass es wenigstens einen Schauspieler am Set gibt, der die Dialoge liest. Aber dann habe ich realisiert, dass Bumblebee nicht spricht. Ich war also sprichwörtlich alleine. Das hat meine Vorstellungskraft auf eine harte Probe gestellt.

Umfrage Gehst du gerne ins Kino? Ja, ich gehe regelmässig ins Kino.

Ja, aber nur sehr selten.

Nein, ich gehe gar nicht gerne ins Kino.

Hailee Steinfeld als Charlie Watson in «Bumblebee». (Bild: Paramount) Hailee Steinfeld als Charlie Watson in «Bumblebee». (Bild: Paramount)

People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Passt der VW Käfer, Bumblebees Auto-Form, zu dir?

Lustigerweise wollte ich als Jugendliche einen Käfer, einen hellblauen. Aber jetzt habe ich so viel Zeit mit diesem Auto verbracht, dass sich das erledigt hat.

Was für eine Fahrerin bist du?

Eine gute, würde ich sagen. Mein Bruder ist Rennfahrer, ich habe also vom Besten gelernt.

Was sagt dein Bruder dazu, dass du jetzt in einem «Transformers»-Film mitspielst?

Er war schon ein Fan der Filme, bevor ich zum Projekt kam. Ich mache das auch für ihn. Er war mit mir auf dem Set und hat mir geholfen, dass alles authentisch aussieht.

Deine Filmfigur liebt es, an Autos herumzuschrauben. Hast du auch Hobbys, die als typisch männlich gelten?

Ich arbeite auch gern an Autos. Nicht, dass ich gut darin wäre. Ich mag auch Sport und liebe es, mit meinem Vater Basketball zu schauen.

Du bist sehr früh berühmt geworden. Warum bist du nicht gescheitert wie so viele andere Kinderstars?

Ich muss da meiner Familie danken. Sie liebt und unterstützt mich. Ohne sie wäre ich nicht hier.

Wie gehst du mit deiner Berühmtheit um?

Die gehört nun mal dazu. Ich habe so viel Glück, ich kann über meine Arbeit sprechen, die ich so liebe, und tolle Orte besuchen.

Hast du überhaupt Zeit, dir diese Orte anzuschauen?

Ehrlich gesagt nicht viel. Ich würde mir gerne mal zwei Monate freinehmen, um an all diese tollen Orte zurückzukehren.

Wann hattest du denn das letzte Mal zwei Monate frei?

Oh, das ist schon lange her. Aber wenn ich eine Woche frei habe, will ich schon wieder drehen. Die Arbeit ist das, was ich kenne.

Was machst du, wenn du frei hast?

Nicht viel. Ich versuche, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, gehe ins Fitness, schlafe aus und esse viel.

«Bumblebee» läuft am Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos an.

(cat)