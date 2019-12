Golden Globes wegen Nominationen in der Kritik

Am Montag wurden die Nominationen für die Golden Globes bekannt gegeben. Nun gibts einen Backlash für die Organisatoren: Für die beste Regie sind einzig Männer nominiert – obwohl im Vorfeld mehrere Filme von Regisseurinnen als mögliche Kandidaten für den Preis gehandelt wurden, etwa Greta Gerwigs «Little Women» oder Lulu Wangs «The Farewell».

Umfrage Hast du die Golden Globes 2019 verfolgt? Klar! Ein jährliches Pflichtprogramm.

Ich wollte, bin aber eingeschlafen.

Nein, ich lese am Tag danach lieber die Berichte.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

While Greta Gerwig may have been one of the most high-profile women left out of the best director category, the all-male field also snubbed fellow awards-hopeful female directors Lulu Wang, Lorene Scafaria, Marielle Heller and Olivia Wilde https://t.co/XgRRDCuecn — The Hollywood Reporter (@THR) December 9, 2019

2019 seien so viele Filme wie noch nie von Frauen umgesetzt worden, sagt Rebecca Goldman, Präsidentin der Gleichstellungsinitiative Time's Up zu «Good Morning America». Dementsprechend kritisiert sie die Auswahl: «Die Nominationen zeigen, dass Frauen in diesem System weiterhin ausgeschlossen und zurückgehalten werden, auf der Leinwand wie auch dahinter.»

Das sei «schockierend, inakzeptabel und unglaublich enttäuschend», schreiben die Verantwortlichen von Time's Up auf Twitter. In der 77-jährigen Geschichte der Golden Globes, die nach den Oscars als die zweitwichtigsten Awards der Filmbranche gelten, sind bisher erst fünf Frauen für die besten Regie nominiert worden – nur eine hat gewonnen.



Der Trailer zu «Little Women». (Video: Sony Pictures)

Bei den Oscars zeichnet sich das gleiche Bild: fünf weibliche Regie-Nominationen in 91 Jahren. Von 355 Regie-Nominationen machen die Regisseurinnen damit 1,4 Prozent in der gesamten Globes-Geschichte aus, rechnet die «L.A. Times» vor.

But the inclusion problem isn’t unique to the #GoldenGlobes.



In 91 years, only 5 women have been nominated for #Oscars director:

Gerwig

Coppola

Bigelow

Wertmüller

Campion



With 355 total directing noms over the years, women included just 1.41% of the time https://t.co/PN2YDvdaCi — LAT Entertainment (@latimesent) December 9, 2019

Auf Social Media werden die Macher der Golden Globes denn auch dafür kritisiert. Viele Userinnen und User zeigen sich über die Auswahl enttäuscht.



golden globes not nominating a single woman in the director category pic.twitter.com/OVVSPa1Ms2 — tilda swinton (@rachelweizz) December 9, 2019

todd phillips over lorene scafaria, greta gerwig, lulu wang and marielle heller = WTF!!!! — k (@karlasnchzl) December 9, 2019

Women Directors: I have spread my dreams under your feet; tread softly because....



Golden Globes: pic.twitter.com/RyHvAZslBO — CherryPicks (@TheCherryPicks) December 9, 2019

«Die haben sich einfach gedacht: Scheiss auf die Frauen.»



Golden globes didn’t even do the one woman is good enough to represent all women directors thing they just said fuck women — cate (@thehandmaidns) December 9, 2019

No Lupita acting nom for Us or Florence for Little Women? They can keep the Golden Globes. pic.twitter.com/WA1OveGEgf — brian (@midsommarz) December 9, 2019

Diese Nutzerin meint, es wären mehrere weibliche Nominationen realistisch gewesen.



Man hätte dieses Jahr tatsächlich die ganze Beste Regie Kategorie bei den #GoldenGlobes mit Regisseurinnen füllen können und niemand hätte sich beschweren können:

-Greta Gerwick für Little Women

-Olivia Wilde für Booksmart

-Alma Har'el für Honey Boy — Urste y 🇮🇩 🎅🎄 (@urstey) December 9, 2019

ALSO, no female directors at all? Even this year, with Farewell, Little Women, Mr. Rogers, Hustlers, et cetera? https://t.co/hx2POdlxTd — Julia Turner (@juliaturner) December 9, 2019

Auch in den Kategorien «Bestes Drehbuch» und «Bester Film» sind keine Frauen nominiert.



Analysis: The Golden Globes didn’t nominate any women for best director.



Or screenplay. Or motion picture. https://t.co/U1YnCg4t2o — The Washington Post (@washingtonpost) December 9, 2019

Ein weiterer Kritikpunkt: Weisse Filmschaffende dominieren die Nominationen.



There are no women directors nominated for #GoldenGlobes this year — and no women screenwriters. Artists of color are mostly left out, too.https://t.co/RFCGXi2bzu — NPR (@NPR) December 9, 2019

(fim)