Hier sind erste Bilder vom Bond-Dreh in Full HD

Im Frühjahr 2020 wird Daniel Craig (51) zum letzten Mal als James Bond im Kino zu sehen sein. Zurzeit wird der 25. 007-Film gedreht, aktuell ist die Crew in London in den Pinewood Studios an der Arbeit.

Zuvor wurde erste Szenen auf Jamaika umgesetzt. Nun hat Universal Pictures Schweiz einen einminütigen Behind-the-Scenes-Clip auf Social Media geteilt. Darin sind gemäss Insta-Caption Regisseur Cary Fukunaga (41), Daniel Craig, Jeffrey Wright (53) und Lashana Lynch (31) «im Einsatz» zu sehen.

Was wir erkennen können: Auch in seinem letzten Fall wird Craig in verschiedensten Fahrzeugen unterwegs sein. In einer Szene kurvt in einem offenen Land Rover durch Palmenwälder, in einer anderen tuckert er auf einem klapprigen Roller daher.

(fim)