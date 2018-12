Crimer trällert Wham! beim Carpool-Karaoke

Um das heute anlaufende «Transformers»-Soft-Reboot «Bumblebee» zu promoten, hat der Filmverleih dessen wichtigste Elemente kombiniert: einen VW-Käfer und die 1980er beziehungsweise deren Musik.

Und so scheuchte Disney den Retro-Pop-Mittelscheitler Crimer auf der Rückbank eines Käfers durch Zürich, damit dieser Passanten aufgabeln und mit ihnen Welthits wie Madonnas «Like a Virgin», Rick Astleys «Never Gonna Give You Up» oder «Wake Me Up Before You Go-Go» (und natürlich «Last Christmas») von Wham! zu schmettern. Das Ergebnis siehst und hörst du oben im Video.



Am diesjährigen Openair St. Gallen coverten Crimer und Band Justin Timberlake. (Video: 20 Minuten)

Wie klingt es im Crimer-Mobile?

Er drehe in der Karaoke-Bar speziell bei Michael-Jackson-Nummern durch, verrät der Musiker 20 Minuten: «Obwohl ich die Tonlage natürlich um ­Weiten verfehle.»

Bei ihm im Bandbus läuft übrigens meistens «Lo-Fi-Stuff», den sein Gitarrist Moritz einlegt. «Aber wenn ich – der Einzige, der fahren kann – mal die Sound-Kontrolle erobere, höre ich gern ein wenig The Police.»

Hier ist noch ein Foto von der Crimey-Kutsche – weil wichtig:



