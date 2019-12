Ist Baby Sonic herziger als Baby Yoda?

Wir haben uns kaum vom Zuckerschock von Baby Yodas Cuteness erholt. Und schon versetzt der nächste animierte Charakter das Internet in erneute Überzuckerung.

Schuld daran ist der neue Trailer zur Origin-Story von Sonic, dem «irren Igel». Im einminütigen Clip, den Paramount Japan am Donnerstag veröffentlicht hat, ist eine schnuckelige Mini-Version der japanischen Game-Figur zu sehen.

Baby Sonic wird in der Cyberwelt gerade mit viel Liebe überschüttet – so sehr, dass der kleine Yoda sich definitiv in Acht nehmen muss.

«Freundschaft mit Baby Yoda beendet, Baby Sonic ist jetzt mein neuer bester Freund», heisst es in diesem Tweet.

Friendship ended with Baby Yoda, Baby Sonic is now my best friend. pic.twitter.com/55VQhlpJ6H — Eric! (@IAmArique) December 26, 2019

Klein Sonic löst auch Cute Aggression aus: Dieser User möchte ihn am liebsten zerdrücken.

#SonicMovie aww look at this cute little chunker, I need to squeeze him badly #BabySonic pic.twitter.com/UasvmPIKBz — Minecraft Redhead (@CalebTRM) December 27, 2019

Dieser User geht mit seiner Cute Aggression womöglich etwas zu weit. Er möchte Baby Sonic in einen Mixer tun und danach trinken. Okay...?

I want to put Baby Sonic in a fucking blender and drink him. #BabySonic pic.twitter.com/HhVoZqk245 — wewmu🎁 (@wewmuu) December 26, 2019

Der winzige Sonic weckt auch den Beschützer-Instinkt.

Battle of the babys: Baby Groot aus «Guardians of the Galaxy» ist ebenfalls im Rennen. Welches Animations-Küken ist jetzt das herzigste?

Trying to prove a point

Which Baby is Better?

RT for Baby Yoda

Like for Baby Sonic

Comment for Baby Groot pic.twitter.com/7qKKlhsyQv — KBH | Jacob #SoraForSmashDLC (@Mega_Mii51) December 27, 2019

Baby Groot, Detektiv Pikachu (kein Baby, aber mindestens so herzig), Baby Yoda und Baby Sonic: Die vier Reiter der Apokalypse.

Baby Groot, Detective Pikachu, Baby Yoda and me Baby Sonic



The 4 Horsemen of the Apocalypse pic.twitter.com/SQgmZsSfHc — BabySonic (@BabySonicBaby) December 27, 2019

Links: Baby Yoda, der eine Störung in der Force spürt. Und dann realisiert, dass es seine neue Konkurrenz Baby Sonic ist.

Baby Yoda somewhere in a galaxy far away, feeling a disturbance in the force, and realizing that its Baby Sonic his competition. #BabySonic #BabyYoda pic.twitter.com/6PpFiqfpR8 — UrbanNoizeRmx (@UrbanNoize2) December 27, 2019

Dass der neue Trailer derart auf Anklang stösst, dürfte Regisseur Jeff Fowler (41) besonders freuen. Nachdem er für den ersten Entwurf des blauen Igels viel Kritik und Häme einstecken musste, gab es ein Re-Design.

WHY ARE HIS TEETH SO HUMAN pic.twitter.com/qanTExwjJI — Preeti Chhibber (@runwithskizzers) April 30, 2019

Im Mai bedankte sich Fowler auf Twitter für die Kritik und schrieb: «Die Nachricht ist laut und klar. Ihr seid nicht happy mit dem Design und wollt Änderungen. Es wird passieren.»

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️ — Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019

«Sonic The Hedgehog» soll im Frühjahr 2020 in die Kinos kommen. Hier ist der erste offizielle Trailer.



