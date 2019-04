Wieso rasiert sich Iron Man in «Avengers: Endgame»?

Elf Jahre und 21 Filme lang haben die Marvel Studios auf «Avengers: Endgame» hingearbeitet. Am Mittwoch läuft er nun in den Deutschschweizer Kinos an.

Umfrage Wem drückst du in «Avengers: Endgame» die Daumen? Den Avengers denks. Steht ja im Filmtitel.

Natürlich Thanos, er will ja nur Ordnung schaffen. Man nennt ihn darum auch die Marvel-Marie-Kondo.

Loki. ER MUSS ZURÜCKKOMMEN! #Justice4Loki

S.H.I.E.L.D.-Agent Coulson. Ohne ihn wären die Avengers nichts. Gar nichts!

Meiner Blase. Drei Stunden – wie soll ich das aushalten?!

Den armen, verlorenen Seelen, die sich diesen Stuss antun.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Dieses einschneidende Kapitel des zusammenhängenden Marvel Cinematic Universe, dem erfolgreichsten Kino-Franchise überhaupt – wir sprechen hier von umgerechnet 18,7 Milliarden Franken Umsatz –, fällt dementsprechend üppig aus: Drei Stunden und eine Minute dauert das Superhelden-Epos.



Der Trailer zu «Avengers: Endgame». (Video: Marvel Studios/Walt Disney)

Und keine Sekunde davon ist langweilig. Jep, wir haben den grössten Film des Jahres (sorry, «The Lion King», daran wirst du dir die Löwenzähne ausbeissen) bereits gesehen und liefern dir jetzt schon die Antworten auf alle wichtigen Fragen zu «Avengers: Endgame».

Und zwar ohne Story-Spoiler, das schwören wir beim Donnergott.

1. Erklärt Hawkeye seine beknackte Frisur?

Nope. Viel schlimmer noch: Kein anderer Avenger spricht Mohawkeye auf seine neue Frise an!

Okay, die Superhelden sind mit der ganzen «Wie können wir rückgängig machen, dass Thanos die Hälfte der Lebewesen im Universum weggeschnippt hat?»-Sache beschäftigt, aber irgendwann sitzt man doch zusammen im Auto zum nächsten Einsatz, hat genug übers Wetter gelabert und spricht einfach mal diese Memes an, die Twitter überflutet haben:

2. Warum rasiert sich Iron Man?

Apropos Haare: In dieser Szene driftet Tony «Iron Man» Stark in einem Raumschiff ohne Treibstoff durchs All. Seit Thanos' Halbes-Universum-Totschnippen sind mehrere Wochen vergangen und Iron Man sieht so aus:

Das ist kein 3-Wochen-Bart, Tony. Die Stoppeln sind höchstens eine Woche alt. Warum rasierst du dich? Und wann? Und womit? Vielleicht ist im Iron-Man-Suit ja ein Space-Ne­ces­saire eingebaut? Genau für solche Fälle? «Endgame» bleibt uns die Antwort schuldig.



Die Szene ist auch im ersten Trailer zum vierten «Avengers»-Film zu sehen. (Video: Marvel Studios/Walt Disney)

3. Ist Thanos nackt zu sehen?

In den Trailern wie im Film eindrücklich: Die Vogelscheuche, die Superbösewicht Thanos aus den Teilen seiner Rüstung gebaut hat.

Den schützenden Panzer braucht er ja jetzt nicht mehr, nachdem sein Vorhaben in «Infinity War» geglückt ist. Demnach streift er jetzt splitterfasernackt durch diese idyllisch grüne Landschaft, oder? Nö, Fehlanzeige, Thanos-Füdlibacken oder gar eine Full-Frontal-Ansicht bleiben dir während der ganzen 181 Minuten verwehrt, sorry.

4. Wann taucht Batman auf und rettet alle?

Batman? Seriously? Batman? Oh boy. Okay: Batman taucht gar nicht auf. Nein, das ist kein Spoiler, weil Batman im Marvel-Kosmos nicht existiert. Er gehört zu DC Comics, die haben ihr eigenes, in der Filmqualität stark variierendes, zusammenhängendes Kinouniversum.



Wichtig: So sieht Batmans, äh, Batmännchen aus. (Video: Wibbitz/S. Krausz)

Ebenfalls kein Spoiler: Auch Hellboy, die «Sin City»-Jungs und die Schüler der «Umbrella Academy» helfen in «Endgame» nicht mit. Die gehören nämlich zum Dark-Horse-Verlag.

5. Gibts wie in «Return of the King» gefühlte 100 Enden?

«Endgame» beschliesst ein grosses Kapitel einer noch grösseren Saga – ähnlich wie das Finale einer «Star Wars»-Trilogie oder «Return of the King», der dritte und letzte Film der «The Lord of the Rings»-Reihe.

In seiner Extended Edition hat letzterer ganze sechs Enden (also Szenen, bei denen du denkst «okay, fertig» und dann gehts doch noch weiter), die zusammen eine satte halbe Stunde dauern. Ein bisschen was hat der neue «Avengers»-Film da abgeschaut. Aber statt sechs sind es nur etwa drei Enden und wir haben bei keinem geheult*.

*Das ist eine schamlose Lüge.

6. Und gibts Post-Credits-Scenes?

Die MCU-Filme sind berühmt und berüchtigt für ihre Mid- und Post-Credits-Scenes, also Bonus-Content, der im Laufe des Abspanns und/oder danach gezeigt wird und kryptische Hinweise auf die nächsten Kapitel liefern.

Wenn wir konservativ rechnen und von fünf bis sechs Minuten Wartezeit pro MCU-Werk ausgehen, die wir in der Hoffnung verstreichen liessen, dass da noch ein Appetithappen folgt, haben wir in den letzten elf Jahren rund zwei Stunden im Kinosessel wartend und die Namen von irgendwelchen Set-Fahrern lesend verbracht.



Ein Blick zurück auf elf Jahre Marvel Cinematic Universe. (Video: Marvel Studios/Walt Disney)

«Endgame» bietet eine Mid-, aber keine Post-Credits-Szene. Da der Streifen eine Ära beschliesst, darfst du keine Ohmeingott-Enthüllung auf nächste Filme erwarten. Vielmehr bekommst du darin Fanservice geboten, der dieses sowieso runde «Avengers»-Erlebnis noch ein Stückchen toller macht.

(shy)