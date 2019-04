Rami Malek wird der neue Bösewicht!

Heute um 14.10 Uhr Schweizer Ortszeit ist es so weit: Das Produzententeam rund um Barbara Broccoli informiert Fans rund um den Globus über den Stand der Dinge beim 25. Bond-Abenteuer.

Umfrage Wie finden Sie Daniel Craig als Bond? Super. So super.

Ich schaue keine Bond-Filme.

Mir egal, hauptsache es gibt bald wieder einen Bond-Film.

Daniel Craig hat wunderschöne blaue Augen, weshalb sollte man ihn nicht mögen?

Der Event, der auf Facebook und Youtube live übertragen wird, markiert den offiziellen Launch des Megablockbusters. Stattfinden wird er laut Pressemitteilung an einer «ikonischen» Bond-Location. An einem Q&A wollen die Darsteller auch Fragen von Fans beantworten, die sie via Social Media stellen können.

Letzter Bond-Film für Craig

Daniel Craig ist als James Bond bekanntlich gesetzt. Er wird ein allerletztes Mal im Dienste Ihrer Majestät in seinen Aston Martin steigen. Vom Event erwarten dürfen Fans vermutlich den Filmtitel des 25. Bond-Films und die endgültige Besetzung.

Wer ist dabei? Ralph Fiennes und Ben Whishaw dürften ihre Rollen als M respektive Q wieder aufnehmen, genauso wie Naomie Harris als Moneypenny. Auch Bond-Girl Lea Seydoux soll Gerüchten zufolge wieder als Bonds grosse Liebe Madeleine Swann dabei sein, die er 2015 in «Spectre» kennengelernt hat.

Der im Moment heisseste Tipp für den Bösewicht? Rami Malek, der gerade als Freddie Mercury einen Oscar abgestaubt hat.

Verfolgen Sie den Live-Stream auf 20 Minuten ab 14.10 Uhr.

(cat)