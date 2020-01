Luna Mwezi (12) ist unser jüngster Filmstar

Luna, was ging dir durch den Kopf, als du von der Zusage für «Platzspitzbaby» erfahren hast?

Ich habe Freudentränen geweint! Gleichzeitig hatte ich aber auch Angst, dass meine Schule mich nicht unterstützen würde – und natürlich hatte ich generell Respekt vor dem Dreh.

Bist du das erste Mal vor der Kamera gestanden?

Ich hatte zuvor schon eine kleine Sprechrolle. Die Rolle von Mia in «Platzspitzbaby» ist aber meine erste grosse Filmrolle.



Wie bist du dazu gekommen, Mia zu spielen?

Ich habe mit meinem Vater den Film «Schellen-Ursli» 2015 im Kino gesehen. Das hat mich inspiriert – für mich war in dem Moment klar, dass ich auch einmal in einem Film mitspielen möchte.

Und wie gings weiter?

Meine Eltern haben mich in einer Agentur angemeldet. Nach ein paar Jahren bekam ich dann ein Angebot für das «Platzspitzbaby»-Casting.

Was war die grösste Schwierigkeit beim Drehen?

Die ersten sehr emotionalen Szenen, in denen ich zum Beispiel weinen musste. Es war zwar anstrengend – aber auch die harten Szenen haben mir letztlich Spass gemacht.

Welche Emotion ist am schwierigsten zu spielen?

Absichtlich zu lachen. Das ist wirklich merkwürdig. Die Challenge ist, es natürlich aussehen zu lassen.

Wie hast du dich auf die teils krassen Szenen vorbereitet?

Ich habe mich einfach intensiv in Mia hineinversetzt und mir überlegt, wie sie sich in so einem Moment wohl gefühlt hat.

Wie konntest du dich davon abgrenzen?

Alle Schauspieler waren beim Dreh geschminkt und kostümiert. Sobald die Maske weg war, war ich wieder in der Realität. Bei Sarah war es aber speziell, wenn sie Sandrine spielte.

Wieso?

Als wir voll in den Szenen drin waren, hatte ich manchmal wirklich fast ein bisschen Angst vor ihr. Das war ziemlich unheimlich.

Im Film raucht und kifft deine Figur. Wie habt ihr das gedreht?

Wir Kinder haben natürlich keinen echten Tabak und kein echtes Cannabis gekriegt. Im Fake-Joint steckten normale Kräuter, zum Beispiel Gräser oder Papayablätter. Und die Zigaretten hatten keinen richtigen Tabak drin, das war also alles unschädlich.

Was haben deine Eltern zu deiner Rolle gesagt?

Meine Eltern haben den Film bereits gesehen. Beide finden ihn sehr gut und beide sind natürlich sehr stolz auf alles, was ich und die Crew gemacht haben.

Und deine Freunde?

Ich habe nur meinen zwei besten Freundinnen davon erzählt. Sie fanden es sehr cool und sind stolz auf mich.

Konntest du etwas von Mia lernen?

Im Song, den sie am Ende des Films präsentiert, singt sie: «Ich gibe nöd uf.» Das ist an ihr echt bewundernswert: Sie hat es nie aufgegeben, an ihre Mutter zu glauben. Das nehme ich von ihr mit: Dass man immer dranbleiben und nicht aufgeben soll.

Hast du während der Dreharbeiten eigentlich viel in der Schule verpasst?

Ich konnte alles gut nachholen. Ich kam nicht zurück und verstand plötzlich nur noch Bahnhof. Ausserdem waren meine Lehrerinnen wie Lehrer und mein Schulleiter sehr unterstützend.

Möchtest du nun Schauspielerin werden?

Ja, auf jeden Fall. Jetzt schliesse ich aber erst einmal die Sek ab. Danach möchte ich das Kunstgymnasium besuchen.

Der Film «Platzspitzbaby» läuft am 16. Januar in den Schweizer Kinos an. Den Trailer gibt es vorab im Video oben zu sehen.



