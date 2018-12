Spidey-Action oder Julia-Roberts-Drama?

Der Teen-Graffity-Sprayer Miles Morales spürt gar nicht, wie eine radioaktive Spinne an seinem Körper hochkrabbelt und ihn in die Hand beisst. Und wie einst Peter Parker entwickelt auch der Schüler Miles Spinnenkräfte und wird zu Spider-Man. Doch damit nicht genug: Als der hünenhafte Oberbösewicht Kingpin die Tür in andere Welten öffnet, trifft Miles auf ganz andere Spider-Men. Leinwand frei für Peter B. Parker, Peni Parker, Spider-Girl Gwen Stacy, Spider-Man Noir, ja sogar einen Spider-Ham bzw. Peter Porker, die in bester «Avengers»-Manier gegen den Kingpin kämpfen.

Miles wird erwachsen



Trotz aller Anime-Action, rasanter Inszenierung und grellen Effekte bleibt im jüngsten Marvel-Streich genug Platz fürs Erwachsenwerden von Miles, der seine Lieben im New Yorker Stadtteil Brooklyn hinter sich lassen muss, um an einer Eliteschule zu reüssieren. Wer die bisherigen Spider-Man-Verfilmungen nicht kennt, der ist mit dieser Handlung gut bedient.

Kunterbunter Animation-Mix

Wahre Comic-Fans kriegen zudem eine volle Ladung Filmparodien, Referenzen und Anspielungen auf die früheren Spidey-Abenteuer von Tobey Maguire («Spider-Man 1-3»), Andrew Garfield («The Amazing Spider-Man 1&2» und Tom Holland («Spider-Man: Homecoming») aufgetischt. Genial ist auch das Verschmelzen verschiedener Animationsstile zu einem knallbunten Event-Movie, das letztlich sogar den verstorbenen Marvel-Grössen Stan Lee und Steve Ditko die letzte Ehre erweist. So abwechslungsreich kam Spider-Man noch nie daher.

Ebenfalls ab Donnerstag im Kino: «Ben is Back» mit Julia Roberts



Für Holly Burns (Julia Roberts) geht ein Weihnachtswunsch in Erfüllung, als ihr 19-jähriger Sohn Ben (Lucas Hedges) an Heiligabend unverhofft vor der Tür steht. Die vierfache Mutter möchte nur zu gern glauben, dass ihr Ältester sein Drogenproblem im Griff hat. Aber viele Zweifel bleiben. Insbesondere Schwester Ivy (Kathryn Newton) und Stiefvater Neal (Courtney B. Vance) sind skeptisch. Hat Ben die Familie nicht schon oft genug ins Chaos gestürzt?

Löwenmama Julia Roberts

Unglaublich, wie feinfühlig der «What’s Eating Gilbert Grape»- und «About a Boy»-Autor Peter Hedges dieses Drogendrama inszeniert hat. Insbesondere in der ersten Filmhälfte verzichtet er auf Klischees und zeigt die schwierige Gefühlslage einer Mutter, die wie eine Löwin für ihren Sohn kämpft. Julia Roberts nutzt die Rolle für eine schauspielerische Bestleistung, die ihr so schnell niemand streitig macht. Stark auch Peter Hedges leiblicher Sohn Lucas in der Rolle des Ex-Drogenjunkies Ben.