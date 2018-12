Bumblebee, Aquaman oder lieber Mary Poppins?

Amerika, 1987: Hobby-Automech Charlie Watson (Hailee Steinfeld) ist soeben 18 Jahre alt geworden und ist überglücklich, auf dem Schrottplatz einen alten VW-Käfer zu finden. Als dieser plötzlich lebendig wird, ist sie völlig aus dem Häuschen. Doch hinter dem süssen Bumblebee versteckt sich ein Soldat namens B-127, der von Optimus Prime auf die Erde gesandt wurde und vom US-Militär (unter anderem John Cena) gejagt wird.

«Transformers»-Neubeginn

Michael Bays fünfteilige «Transformers»-Reihe zeichnete sich noch nie durch eine intelligente Story aus, sondern primär durch lautstarke Spezialeffekte und schier unendliche Materialschlachten. Höchste Zeit also für einen Neubeginn unter der Regie des «Kubo and the Two Strings»-Machers Travis Knight. Er inszeniert den Anfang und Schluss zwar mit Bumbum-Action wie gehabt, aber im Mittelteil entspinnt sich eine wunderbare Eighties-Story, die direkt ins Retro-Kino von «E.T.», «Herbie» und «Die Goonies» zurückführt, wie es einst Steven Spielberg & Co. schuf.

Hailee Steinfeld als Sympathieträgerin

Waren die bisherigen «Transformers»-Ladys meist nur fleischgewordene Bubenträume (siehe etwa Megan Fox), so verkörpert Hailee Steinfeld eine Sympathieträgerin, der man beim Techtelmechtel mit dem Nachbarsjungen Memo (Jorge Lendeborg jr.) nur zu gern über die Schultern, nicht primär auf Busen und Po schaut. So gesehen verhilft dieses Prequel der «Transformers»-Reihe auf eine neue, unterhaltsame Spur.

Ab Donnerstag ebenfalls im Kino: «Aquaman»

Als sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) die Armeen von sieben Unterwasserreichen vereinen will, muss Arthur Curry (Jason Momoa) zum Aquaman werden und zusammen mit der Prinzessin Mera (Amber Heard) die Welt retten. Geschlagene zweieinhalb Stunden benötigt der einstige «Saw»-Regisseur James Wan, um diese «Superman»-Heldenstory auf die Leinwand zu feuern. Doch er tut dies mit sichtlicher Freude und kindlichem Gemüt.

«Mary Poppins» kehrt zurück

Wenn der Laternenanzünder Jack (Lin-Manuel Miranda) gleich zu Beginn den Himmel über London besingt, dann wird einem sogleich warm ums Herz – sofern man sich von dieser Art von nostalgischer Walt-Disney-Magie anstecken lässt. Auch sonst hat sich der «Chicago»-Regisseur Rob Marshall wunderbare Musical-Nummern, aber auch sehr intime Momente und Überraschendes (wie Meryl Streep) einfallen lassen, um den Julie-Andrews-Familienfilmklassiker von 1964 mit Emily Blunt als perfekter Mary Poppins gekonnt weiterzuführen. Mehr Infos in der 20-Minuten-Printausgabe vom Donnerstag.