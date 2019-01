Die neue Michael-Jackson-Doku schockiert die Fans

Am Freitag feierte die zweiteilige Dokumentation «Leaving Neverland» Sundance Film Festival in Park City im US-Bundesstaat Utah Premiere. Und liess einige Zuschauer schockiert zurück. Der vierstündige Film von Regisseur Don Reed (55), der im Frühling vom amerikanischen Sender HBO ausgestrahlt wird, schildert nämlich die Geschichte der mutmasslichen Missbrauchsopfer des 2009 verstorbenen Popstars Michael Jackson.

Wade Robson (36) und James Safechuck (40) behaupten, vom Sänger in den 80er-Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden zu sein. Es wird erzählt, dass es auf der Neverland Ranch versteckte Zimmer mit Betten gegeben habe und laut Safechuck soll Jackson immer neue Orte gesucht haben, um sich an den Jungs zu vergehen.

Um nicht überrascht zu werden, habe Jackson sogar ein Warnsystem bestehend aus bunten Glöckchen installiert. Näherte sich jemand dem Versteck, alarmierten ihn die Glocken. Das berichtet «Bild», die mit einem Journalisten bei der Vorführung anwesend waren.

Psychotherapeut in der Lobby

Die Anschuldigungen gegen den Sänger seien so schockierend, dass sich viele Zuschauer die Augen zugehalten hätten, anderen seien Tränen übers Gesicht gelaufen. Ein Besucher stand sogar auf und verliess den Saal. Der Leiter des Festivals, John Cooper (62), habe vorsichtshalber Psychotherapeuten organisiert, mit denen die Zuschauer in der Lobby sprechen konnten.

«Mir ist schlecht, nachdem ich den ersten Teil der ‹Leaving Neverland›-Doku gesehen habe. Die Zeugen und Missbrauchsopfer von Michael Jackson wirken sehr glaubhaft», schrieb «Us Weeky»-Journalistin Mara Reinstein auf Twitter.

