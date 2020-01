«1917» zeigt das Sterben in den Schützengräben

«1917»

Schweizer-Kino-Top-5

(Woche 1)

1. «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker»

2. «Jumanji: The Next Level»

3. «Frozen 2»

4. «Knives Out»

Bei Regisseur Sam Mendes («Skyfall», «Spectre») läufts: Mit «1917» hat er einen Golden Globe für das beste Filmdrama und die beste Regie geholt. Mit zehn Nominationen stehen auch die Chancen auf einen Oscar für «1917» gut.

Im Film müssen die britischen Soldaten Blake (Dean-Charles Chapman) und Schofield (George MacKay) einer gefährdeten Einheit eine Nachricht überbringen, denn die deutschen Gegner stellen ihnen eine Falle. Das Ziel befindet sich auf feindlichem Gebiet – dennoch brechen die beiden auf, um den Tod 1600 britischer Mitkämpfer zu verhindern.

Überlebenskampf in Echtzeit

«Jeder Abschnitt der Reise, jeder Atemzug der Männer erschien mir wesentlich», so Mendes zu DW.com. Darum werde die Handlung in Echtzeit mit einer One-Take-Optik erzählt, obwohl der Film geschnitten wurde.

«1917» gebe es nur dank Mendes' Grossvater, wie er der «Berliner Zeitung» erzählte: «Wenn er über den Krieg sprach, ging es nie um Helden oder Mut, sondern darum, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod für jeden Einzelnen von ihnen war.»

Die Geschichten haben Mendes verfolgt

Die Schilderungen seines Grossvaters würden ihn seit 50 Jahren nicht loslassen, so der Regisseur. «1917» soll keine Geschichtsstunde sein, erklärt Mendes gegenüber «Nerdist»: «Mir geht es darum, einen Einblick zu geben, wie es für Menschen ist, einen Krieg zu erleben.»

IMDb: 8,7/10 (Durchschnitt User-Bewertungen)

Rotten Tomatoes: 90% (Durchschnitt Kritiker-Bewertungen)

«Platzspitzbaby»

Die elfjährige Mia (Luna Mwezi) wächst in den Neunzigern bei ihrer drogensüchtigen Mutter Sandrine (Sarah Spale) am Platzspitz auf. Nachdem die offene Zürcher Drogenszene aufgelöst wird, kommen die beiden in einer Wohnung auf dem Land unter.

Sandrine will einen Entzug starten, stürzt jedoch wieder ab, als sie einen alten Bekannten trifft. Währenddessen flüchtet sich Mia mit dem imaginären Freund Buddy (Delio Malär) in eine Fantasiewelt und findet in einer Gang mit Jugendlichen aus ähnlichen Verhältnissen Freunde.

Die Inspiration hinter dem Drogendrama

«Platzspitzbaby» beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von 2013, in dem Michelle Halbheer, die bei ihrer heroinabhängigen Mutter aufwuchs, ihre Lebensgeschichte aufarbeitet.

Regisseur Pierre Monnard wurde von diesem Schicksal inspiriert, wie er gegenüber SRF erzählt: «Zum Platzspitz gab es noch keinen Film – dabei ist die ehemals offene Drogenszene in Zürich ein Stück Schweizer Geschichte. Eine, die ein Trauma hinterliess.»

IMDb: noch keine Angabe

Rotten Tomatoes: noch keine Angabe



Der Trailer. (Video: Ascot Elite)

«Bad Boys for Life»

Nach siebzehn Jahren sind die Abrissbirnen-Drogenfahnder Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) wieder auf Verbrecherjagd in Miami.

Im dritten Teil der Actionreihe gehen Burnett und sein ehemaliger Partner Lowrey, der in einer Midlife-Crisis steckt, getrennte Wege. Als ein albanischer Drogenbaron auftaucht, der es auf Mike abgesehen hat, müssen sich die beiden jedoch ein letztes Mal zusammenraufen, um ihren härtesten Gegner gemeinsam zu bekämpfen.

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: 75%



Der Trailer. (Video: Sony Pictures)

«Le Mystère Henri Pick»

Verlegerin Daphné (Alice Isaaz) stösst in einer Bibliothek mit abgelehnten Manuskripten auf einen vielversprechenden Roman, den sie kurzerhand veröffentlicht.

Das Buch wird zu einem Bestseller, doch der Autor des Werkes, der bretonische Pizzabäcker Henri Pick, ist seit zwei Jahren tot und seine Ehefrau hat ihn nie schreiben gesehen. Literaturkritiker Jean-Michel ahnt einen Betrug und begibt sich auf Spurensuche.

IMDb: 6,7/10

Rotten Tomatoes: 86%



Der Trailer. (Video: Pathé Films)

(afa)