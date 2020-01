TV-Frauen wehren sich gegen sexistischen Chef

«Bombshell»

Gretchen Carlson (Nicole Kidman) und Megyn Kelly (Charlize Theron) moderieren beim TV-Sender Fox News, wo Senderchef Roger Ailes (John Lithgow) Mitarbeiterinnen seit Jahren zu sexuellen Handlungen zwingt. Als Carlson seinem übergriffigen Verhalten ein Ende setzen will, brechen immer mehr betroffene Frauen ihr Schweigen.

Die Story:

«Bombshell» basiert auf dem realen Skandal um Fox News – 2016 verklagte Carlson Ailes, der seinen Posten räumte. Bei einem Vergleich wurde sie mit 20 Millionen Dollar zum Schweigen verpflichtet, Ailes verstarb 2017.

Carlsons Frustration:

Durch die Schweigevereinbarung habe sie nicht mitreden können, so Carlson zu «The Hollywood Reporter»: «Aber wenn dieser Film Frauen dazu ermutigt, ihre Stimme zu erheben, ist es das wert.» Sie habe damals – vor der Time's-up- und MeToo-Bewegung – keine Unterstützung erfahren.

Therons Antrieb:

«Leider leben wir immer noch in einer Zeit, in der viele Leute nicht damit zurechtkommen, wenn Frauen aggressiv sind», so die Schauspielerin gegenüber der «Vogue». Sie sieht Kelly als Teil einer grösseren Geschichte mit historischer Bedeutung.

Kellys Urteil:

Zusammen mit zwei Betroffenen bestätigt Kelly in einem Reaktionsvideo, dass «Bombshell» die Realität sehr nahe trifft. Sie sei beim Film nicht beteiligt gewesen und habe gezögert, sich dazu zu äussern: «Schlussendlich möchte ich aber doch, dass die Frauen, die all das erlebt haben, das letzte Wort haben.»

«Jojo Rabbit»

Der zehnjährige Johannes (Roman Griffin Davis) alias Jojo Rabbit ist überzeugter Nazi und lässt sich von seinem imaginären besten Freund Hitler (Taika Waititi) Ideologien einimpfen. Als Jojo merkt, dass seine Mutter (Scarlett Johansson) ein jüdisches Mädchen auf dem Dachboden versteckt, muss er seine Werte überdenken.

Ein Zeichen gegen Hass

Regisseur Taika Waititi bezeichnet den Film, der für sechs Oscars nominiert wurde, als Anti-Hass-Satire. Als Jude mit Maori-Wurzeln habe er selbst Erfahrung mit Vorurteilen: «Gerade in diesen Zeiten müssen wir unseren Kindern Toleranz beibringen und uns ständig vor Augen führen, dass in dieser Welt kein Platz für Hass ist», so sein Statement zum Film.

«Jojo Rabbit» ist eine schräge Gratwanderung: «Ich wollte nie etwas machen, das sehr einfach ist, denn worum geht es dann? Manchmal sagen Leute ‹Oh, es ist kontrovers›, aber wo ich herkomme, ist ‹kontrovers› kein Schimpfwort. Es ist ein Mittel, um zu diskutieren», so Waititi gegenüber «Deadline».



«Little Joe»

Gentechnikerin Alice (Emily Beecham) kreiert die Blume Little Joe, die bei Menschen Glücksgefühle auslösen soll, wenn sie ideal gepflegt wird. Noch in der Testphase schenkt sie die Pflanze ihrem Sohn (Kit Connor), doch je mehr sie wächst, desto mehr beschleicht Alice das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Menschen in ihrem Umfeld verändern sich auf eine unheimliche Weise und das Gewächs entwickelt ein Eigenleben.



«Die Hochzeit»

Thomas (Til Schweiger) will Linda (Stefanie Stappenbeck) heiraten, Nils (Samuel Finzi), versucht, die Affäre seiner Frau zu vergessen und Andreas (Milan Pescher) hofft, sich online zu verlieben. Nach einem Todesfall bei Thomas’ Junggesellenabschied müssen die drei Freunde mit Lindas Tochter (Lilli Schweiger) zu einer Beerdigung – die Zeit wird knapp, denn Thomas sollte sich dringend um seine kurz bevorstehende Hochzeit kümmern.



