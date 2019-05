Von Knastbrüdern, Fixern und Hochstaplern

«Platzspitzbaby»

Die elfjährige Mia zieht mit ihrer Mutter in ein Städtchen im Zürcher Oberland. Doch der beschauliche Ort ist für das Mädchen kein Paradies. Denn Mias Mutter ist schwer drogenabhängig. Mia wird geschlagen, emotional erpresst und völlig vernachlässigt. Ihr treuer Begleiter durch diesen Horror ist ihr imaginärer Freund Buddy, mit dem sie sich in einsamen Stunden unterhält und Pläne für eine sorgenfreie Zukunft schmiedet.

Die reale Figur: Die heute 34-jährige Michelle Halbheer schrieb ihre Erlebnisse als Tochter einer Fixerin 2013 in einem autobiografischen Buch nieder. «Platzspitzbaby» schaffte es auf Rang eins der Schweizer Bestsellerliste.

Mit: Sarah Spale (39, «Wilder») und Newcomerin Luna Mwezi (12).

Von: Pierre Monnard (42), dem Regisseur des SRF-Hits «Wilder».

Kinostart: 16. Januar 2020

«Stürm: Bis wir tot sind oder frei»

Die idealistische Anwältin Barbara Hug hat sich dem Kampf gegen das rückständige Schweizer Strafvollzugssystem der 1980er-Jahre verschrieben. Im Verbrecher Walter Stürm findet sie einen unerwarteten Verbündeten – und sogar ein bisschen mehr.

Die reale Figur: Walter Stürm wurde in den 80er-Jahren als «Ausbrecherkönig» zum international bekannten Kriminellen. Ganze achtmal schaffte es der Ostschweizer Industriellensohn, aus dem Gefängnis auszubrechen.

Mit: Joel Basman (29) in der Titelrolle, Anatole Taubman (48), Marie Leuenberger (39) und Jella Haase (26).

Von: Oliver Rihs (47), dem Regisseur von «Schwarze Schafe» und «Achtung, Fertig, WK!».

Kinostart: frühestens 2020

«Bruno Manser: Paradise War»

1984 reist Bruno Manser in den Dschungel von Borneo und stösst auf den Stamm der Penan. Als deren Existenz durch die Abholzung des Regenwaldes bedroht ist, lehnt sich Manser mit Mut und Entschlossenheit gegen die Holzgewinnung auf. Am Schluss wird ihn dieser Kampf das Leben kosten.

Die reale Figur: Der Basler Bruno Manser verschwand im Jahr 2000 und wurde 2005 offiziell für verschollen erklärt. Bis heute ist unklar, was mit ihm geschah. Sicher ist: Auf den Schweizer war ein Kopfgeld ausgesetzt.

Mit: «Der Kreis»-Star Sven Schelker (29).

Von: Niklaus Hilber (48), dem Regisseur von «Amateur Teens».

Kinostart: 10. Oktober 2019

«Leopard»

Staatsfeind Nummer eins, der grösste Schweizer Volksheld seit Wilhelm Tell, in einer Hand die geladene Beretta und in der anderen ein Glas Single Malt – es ist Mitte der 70er-Jahre und Ueli Lenzlinger ist auf dem Weg nach oben. Es ist die Geschichte vom Aufstieg eines kleinen Mannes, der einmal ganz gross sein wollte. Und dem das gelungen ist.

Die reale Figur: Hans Ulrich Lenzlinger erlangte als Fluchthelfer für Menschen aus den Ostblockstaaten Bekanntheit. Der Lebemann, der ein Bordell betrieb und für seinen Frauenverschleiss bekannt war, wurde 1979 in seiner Zürcher Villa mit mehreren Schüssen getötet. Der Mord an dem mehrfach verzeigten Kleinkriminellen wurde nie aufgeklärt.

Mit: «Zwingli»-Star Max Simonischek (36).

Von: Cihan Inan (50), dem Regisseur von «Zone Rouge».

Kinostart: 2021

