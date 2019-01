Okay, «Captain Marvel» wird wohl doch lustig

Gleich dreimal liefern sich Captain Marvel (Brie Larson) und Nick Fury (Samuel L. Jackson) im neuen Trailer (oben im Video!) zu «Captain Marvel» einen verbalen Schlagabtausch mit viel Augenzwinkern.

Umfrage Du und «Captain Marvel» – deine Feelings? Das zwischen uns wird etwas Magisches.

Ich freue mich. Aber ich drehe nicht durch deswegen.

Ins Kino gehen wir nicht zusammen. Aber vielleicht mal Netflix and Chill.

Thank U, Next.

Ich habe nur Augen für «Avengers: Endgame». NOCH DREIEINHALB MONATE!



Zwar spielen sich alle drei sehr wahrscheinlich in derselben Szene ab, doch im Gegensatz zur ersten Vorschau auf die Comicverfilmung zeigt Marvel damit, dass sein erster Solo-Film mit einer Frau in der Hauptrolle keine durchgehend bierernste Angelegenheit wird.

«Captain Marvel» läuft am 7. März in den Deutschschweizer Kinos an und macht das Publikum warm für den Showdown in «Avengers: Endgame» am 25. April, wenn ein einschneidendes Kapitel im zusammenhängenden Marvel Cinematic Universe abgeschlossen wird.

