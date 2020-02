Martin Scorsese nickt bei Eminems Auftritt ein

2003 gewann Eminem für «Lose Yourself» vom «8 Mile»-Soundtrack den Academy Award für den besten Song. Der Rapper glänzte damals mit Abwesenheit – und holte seinen Oscar-Auftritt nun &ndash ;17 Jahre später – nach.

Zur Überraschung aller Anwesenden trat der 47-Jährige in der Nacht auf Montag im Dolby Theatre in Los Angeles auf – natürlich mit dem Track, der ihm damals den Oscar eingebracht hatte (check das Video oben!).

Auf Twitter bedankte Em sich bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für die zweite Chance, postete einen Clip von den 2003er-Oscars und schrieb: «Sorry, dass es 18 Jahre gedauert hat, bis ich es hierhergeschafft habe.» (Es waren zwar 17, aber lassen wir das.)

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

Einige der prominenten Gäste konnten mit Eminems Auftritt offensichtlich nicht so viel anfangen. Allen voran Regie-Altmeister und Kino-Boomer Martin Scorsese (77), der seinem Blick zufolge einen spontanen Migräneanfall erlitt, kurz einzunicken schien – und auf Social Media rasend schnell zum Meme wurde:

Martin Scorsese and his daughter reacting to Eminem.



You're welcome. pic.twitter.com/n4eMXf7DfZ — Steven Santos (@stevensantos) February 10, 2020

Auch Billie Eilish (18) und «Frozen»-Sängerin Idina Menzel (48) wirkten zunächst etwas irritiert:

Billie Eilish and Idina Menzel is everyone wondering why Eminem is performing at the #Oscars. pic.twitter.com/voginNZgW3 — Braddington is Live Tweeting #TheOscars (@bradwhipple) February 10, 2020

Die Kamera fing aber vor allem Leute ein, die die Performance so richtig feierten:

Zum Schluss gabs sogar Standing Ovations – bei der dann auch Billie Eilish mitmachte:

Lose yourself. The #Oscars crowd gives @Eminem a standing ovation after the surprise performance of his Oscar-winning song from '8 Mile' https://t.co/GsTAC6owzz pic.twitter.com/JPAAkG1O0h — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

