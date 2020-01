«Es gibt also was, das Tom Hanks nicht hinkriegte»

Der Award für den bizarrsten Golden-Globes-Moment 2020 geht an ... Chet Hanks! Dessen Red-Carpet-Auftritt am Sonntag in Beverly Hills geht nach der Preisverleihung viral und hinterlässt ratlose Gesichter.

Dabei legte der 29-jährige Sohn von Superstar Tom Hanks (63) nur eine kleine Rap-Einlage hin – diese präsentierte er allerdings mit jamaikanischem Patois-Akzent und unterlegte ihn mit wilden Gesten. Der peinliche Auftritt (siehe Video oben!) blieb nicht lange unbemerkt und verbreitete sich rasant im Netz.

So there is one thing that Tom Hanks has made that hasn’t worked — Leah-Simone Bowen (@leahsimonebowen) January 6, 2020

«Es gibt also tatsächlich etwas, das Tom Hanks nicht hinbekommen hat.»

Sometimes the apple falls off the tree and rolls down a hill and into a ravine. — Pietro Paparella (@PietroPaparella) January 6, 2020

This is the first I’m hearing about Chet Hanks and now I understand why Tom doesn’t talk about him — Clay (@clayparent11) January 7, 2020

Die grosse Frage unzähliger Twitter-User bleibt wohl für immer unbeantwortet: Why? Warum um Himmels willen tut Chet Hanks das?

Why does Chet Hanks continue to embarass his father like this?

What did Tom Hanks do to deserve this messssss?! Whew chileeeeee. https://t.co/PBrVWCULiF — Nola Thee Journalist (@NolaMarianna) January 6, 2020

Keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung: Chet Hanks, der eigentlich Chester Marlon Hanks heisst, ist Schauspieler und versuchte sich lange auch als Rapper. Sein Künstlername ist Chet Haze, geklungen hat er so:



Das Musikvideo stammt aus dem Jahr 2012. (Quelle: Youtube / Chet Haze)

Chet selbst feiert seine unerwartete neue Berühmtheit. Auf seinem Instagram-Account hat er bereits mit einem Video nachgelegt: Mit einem exotischen Röhrli-Drink in der Hand kommt er aus dem Smoothie King und sagt (selbstverständlich mit breitem jamaikanischem Akzent): «Ich wachte heute Morgen auf und sehe, wie das Ding abgeht. Das Internet ist verrückt geworden. Respekt!»

Wer ist Chet Hanks eigentlich?

In der Vergangenheit sorgte Chet vor allem wegen seiner Drogen-Eskapaden für Schlagzeilen. 2015 demolierte er ein Hotelzimmer und begab sich anschliessend in den Entzug. 2016 bekam er mit einer Afroamerikanerin eine Tochter – Michaiah habe sein Leben gerettet, sagte er damals.

Aus dem Schatten seines berühmten Vaters hat er es nie geschafft. «Selbst wenn ich morgen ein Heilmittel gegen Krebs erfinden würde, würde überall geschrieben werden, dass der Sohn von Tom Hanks ein Heilmittel gegen Krebs entdeckt hat», sagte er einst in einem Interview mit «TooFab».

i went to college with him, he went by chet haze and was an actor/“rapper.” all the tacky lil theatre kids would cast him in their student plays hoping tom would come watch... https://t.co/KicwsBkRzq — ts daphne (@imp_kid) January 6, 2020

(kfi)