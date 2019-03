Brad Pitt hält für Leonardo DiCaprio die Knochen hin

Kult-Regisseur Quentin Tarantino (55) kehrt mit seinem neunten Streifen zurück ins Kino. Anfang der Woche hat das Filmstudio Sony zwei neue Poster zu «Once Upon a Time in Hollywood» veröffentlicht, die die Hauptdarsteller Brad Pitt (55), Leonardo DiCaprio (44) und Margot Robbie (28) zeigen.

Nun ist der erste Teaser-Trailer da, den du oben siehst. Der neue Film spielt Ende der Sechzigerjahre, auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung, in Los Angeles. Die beiden Hauptfiguren, der ehemaliger Schauspielstar Rick (DiCaprio) und sein Stunt-Double Cliff (Pitt), haben Mühe, sich im neuen, sich verändernden Hollywood zu beweisen.

Und dann gerät Ricks Nachbarin Sharon Tate (Robbie) ins Visier der berüchtigten Manson-Familie.

«Once Upon a Time in Hollywood» läuft am 15. August in den Deutschschweizer Kinos an.

