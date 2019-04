Daniel Craig wird Frührentner auf Jamaica

Die Story

Zum Plot von «Bond 25» sagten die Macher erwartungsgemäss wenig. Produzentin Barbara Broccoli verriet aber, dass sich James Bond am Anfang des Films nicht im aktiven Dienst befinde, sondern das Leben auf Jamaica geniesse. Bond in Rente? Sieht so aus. Zumindest zu Beginn.

Der Bösewicht

Rami Malek ist der prominenteste Neuzugang in der Filmreihe. Der «Bohemian Rhapsody»-Star wurde zwar nicht dezidiert als neuer Bösewicht vorgestellt, sagte aber per Videoeinspieler aus New York, dass er es Bond im neuen Film «sehr schwermachen wird». Das kann man als inoffizielle Bestätigung werten.

Die Locations

Die Filme der Bond-Reihe sind für ihre tollen Locations bekannt. Bis jetzt sind Jamaica, Norwegen, London und das Städtchen Matera in Italien bestätigt worden. Vor allem Jamaica hat eine grosse Bedeutung in der Welt von Bond. Autor Ian Fleming konzipierte auf der Insel den Geheimagenten. Jamaica war auch Schauplatz des allerersten Bond-Films «Dr. No» mit unserem Schweizer Bond-Girl Ursual Andress.

Das Bond-Girl

Lea Seydoux wird ihre Rolle als Bonds neue grosse Liebe wieder aufnehmen. Neu dabei ist Ana de Armas, die schöne Kubanerin, die Insider aus Filmen wie «Knock Knock» und «Blade Runner 2049» kennen. Mit «Bond 25» wird sie ihren ganz grossen Durchbruch feiern.

Der Filmtitel

Der bleibt nach wie vor ein Geheimnis. Schade!

Der Song

Gleiches gilt leider für den Titelsong. Es wurde im Vorfeld spekuliert, dass Dua Lipa den nächsten Bond-Song singen würde. Das kann natürlich immer noch passieren.

«Bond 25» startet Anfang 2020.

(cat)