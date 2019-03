Til Schweiger bestellt Schweizer Musik

Til Schweiger (55) lud am Dienstag ins Berliner Zoopalast-Kino zur grossen Premiere seiner Hollywood-Fassung des Publikumhits «Honig im Kopf» von 2014 – der in der englischen Fassung eins zu eins übersetzt «Head Full of Honey» heisst. Alle waren da: Til natürlich, zwei seiner Töchter, Lilli (20) und Luna (22), Hauptdarsteller und Hollywood-Haudegen Matt Dillon (55).

Baldenwegs sind die wohl erfolgreichsten Komponisten der Schweiz für Werbung und Kino

Und auch die drei Baldenweg-Geschwister Nora (37), Diego (39) und Lionel (41) aus Zürich. Sie sind die wohl erfolgreichsten Komponisten der Schweiz für Werbung und Kino – zu ihren Kunden gehören die Swiss, Nivea, BMW und Sony, zuletzt komponierten sie die Soundtracks der Publikumshits «Di chli Häx» und «Zwingli».

«Das Kennenlernen war dann auch gleich das erste Briefing»

An «Head Full of Honey» haben die drei nun auf expliziten Wunsch von Til Schweiger mitgewirkt. «An der Berlinale 2018 wollte er uns kennenlernen», erzählt Lionel, «das Kennenlernen war dann auch gleich das erste Briefing.»

Schweiger beauftragte die Zürcher Geschwister, ausgehend vom deutschen Originalfilm und dem Drehbuch, «eher sphärische Songs» zu entwickeln. Sein Anspruch: «Das muss eine Stufe grösser werden als das Original!»



Den Trailer zum Film – im englischsprachigen Original – gibt es hier. (Video: Warner Bros.)

Für Schweiger ist die Hollywood-Kiste der grösste Film bisher. Normalerweise arbeiten Baldenwegs auf bestehendem Bildmaterial – hier war es ein Blindflug.

Schweiger bedankt sich bei den «Superkomponisten aus der Schweiz»

Mit einer Punktlandung: Bei der Premiere am Dienstag bedankte sich der deutsche Filmstar auf der Bühne auch bei den «Superkomponisten aus der Schweiz», erzählt Diego. Schweiger habe ihre bisherige Arbeit übrigens ganz genau gekannt. «Er fand super, was er auf unserer Website gefunden hatte», sagt Diego.

Bei der Party im Anschluss an die Premiere war Til Schweiger dann «sichtlich erleichtert», sagt Nora. Sie hätten sich noch ausführlich mit ihm und den anderen Protagonisten der Produktion unterhalten – und natürlich angestossen. Am begehrtesten seien übrigens Selfies mit Matt Dillon gewesen.

