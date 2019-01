Wer ist diese Frau auf all den Golden-Globes-Fotos?

Glenn Close und Rami Malek mögen in der Nacht auf Montag an den Golden Globes als beste Schauspieler ausgezeichnet worden sein – der eigentliche Star der Award-Gala aber war eine Hostess. Sie trug ein blaues Kleid, servierte Wasser in Flaschen – und schlich sich klammheimlich auf die Fotos zahlreicher weltberühmter Menschen.

WHO IS THIS #FIJIGIRL AT THE #GoldenGlobes WE NEED HER NAME!!