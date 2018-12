«So brachte ich ganz Deutschland zum Lachen»

Wie steigt man als Junge auf einen Gaul, ohne dass man sich gleich zum Affen macht? Oder steigt man ganz bewusst irrwitzig auf ein Pferd, um sich noch bewusster zum Affen zu machen und die versammelten Leute zum Lachen zu bringen?

Die Szene ist ein Schlüsselerlebnis im Werdegang des pummeligen Neunjährigen Hans-Peter (Julius Weckauf), der im Ruhrpott des Jahres 1972 in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft aufwächst. Sein grosses Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne (Hedi Kriegeskotte). Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter (Luise Heyer) nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung immer weiter zu perfektionieren und letztlich als Comedy-Könner Hape Kerkeling durchzustarten.

Eine Hommage ans Erwachsenwerden

Nur keine Berührungsängste: So umständlich der Filmtitel auch klingen mag, dahinter verbirgt sich eine anrührende Verfilmung von Hape Kerkelings gleichnamigem Romanbestseller. Hier kommt nicht einfach die nächste selbstverliebte Showstar-Autobiografie, sondern eine wunderbare Hommage ans Erwachsenwerden und die Zeit der 1970er-Jahre. Die grösste Überraschung kommt jedoch in der Form des Hauptdarstellers Julius Weckauf, der allen Katastrophen in seinem Umfeld bestmöglich mit Humor begegnet. Zusammen mit Caroline Links versierter Regie und Niki Reisers stimmigem Soundtrack ergibt sich eine wunderbare Tragikomödie voller Wärme, Witz und Feingefühl. Grosses kleines Kino, eben.

Ebenfalls ab Donnerstag im Kino: «Puzzle»

Im Zusammensetzen von tausendteiligen Puzzles in Rekordgeschwindigkeit findet die Mutter und Hausfrau Agnes (Kelly Macdonald) eine neue Leidenschaft. Immer mehr wird ihr aber mit dem Zusammensetzen vorgestanzter Pappstücken auch bewusst, dass wichtige Puzzle-Teile in ihrem eigenen Leben fehlen. Um so empfänglicher ist sie für die Avancen des Geschäftsmannes Robert (Irrfan Khan), der mit ihr für eine bevorstehende Puzzle-Meisterschaft trainieren will.

Neue Lebens- und Liebeslust

So vorhersehbar die Handlung einer frustrierten Hausfrau auch ist, die in den Armen eines neuen Mannes ihre Lebens- und Liebeslust entdeckt, sie unterhält dank der talentierten Rollenbesetzung bestens und kommt auch weit lockerer daher als das argentinische Original «Rompecabezas» aus dem Jahr 2009. Insbesondere Kelly Macdonald nimmt man die Rolle der Agnes auf Anhieb ab, die sich aus ihrer Gefangenschaft im spiesser-idyllischen Connecticut befreien möchte. Macdonalds Zusammenspiel mit dem Bollywood-Star Irrfan Khan passt perfekt – wie ein Puzzle-Spiel eben.