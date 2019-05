Cannes lobt Tarantino für seinen «zartesten» Film

Am Dienstag flimmerte der langersehnte neuste Streifen von Kultregisseur Quentin Tarantino (55) in Cannes zum ersten Mal über die Leinwand. Das Krimidrama «Once Upon a Time in Hollywood» spielt Ende der Sechzigerjahre und ist hochkarätig besetzt: Leonardo DiCaprio (44) spielt den ehemaligen Schauspielstar Rick, Brad Pitt (55) gibt Ricks Stunt-Double Cliff.

Die beiden haben Probleme damit, sich im neuen, sich verändernden Hollywood zu beweisen. Und dann gerät Ricks Nachbarin Sharon Tate (Margot Robbie, 28) auch noch ins Visier der berüchtigten Manson-Familie.

Die Reaktionen sprechen für sich

Der langersehnte Film scheint die Erwartungen zu übertreffen, das Publikum überschlägt sich beinahe vor Begeisterung: Wie «Hollywood Reporter» berichtet, soll es bei der Premiere in Cannes Standing Ovations gegeben haben – und das für ganze sechs Minuten.

Auf Twitter schreiben Zuschauer, was sie von «Once Upon a Time in Hollywood» halten.

«National Post»-Filmkritiker Chris Knight schreibt, dass der Film für gespaltene Gemüter sorgen werde. Auch er selbst sei hin- und hergerissen, aber die Euphorie überwiege.

I'm thinking #OnceUponATimeinHollywood is going to divide critics. Heck, I'm divided, and I'm just one critic. But I think the side of me that enjoyed it is going to win out. #Cannes2019 — Chris Knight (@ChrisKnightfilm) May 21, 2019

«IndieWire»-Redaktorin Anne Thompson lobt den Film als Hommage an das alte Hollywood mit Cowboys und Hippies.

Tarantino’s gorgeous Once Upon a Time in Hollywood lovingly recreates a showbiz period that is long past, of cowboys, manly men and crazy hippies. DiCaprio and Pitt are funny and brilliant, as is Margot Robbie as sweet Sharon Tate. It’s an elegy. #Cannes19 pic.twitter.com/Ml7GmyUqMM — Anne Thompson (@akstanwyck) May 21, 2019

Jake Coyle, Filmkritiker bei «Associated Press», findet, dass Tarantino sich selbst übertroffen habe. Und: Auch Pitt und DiCaprio seien grossartig – auch wenn sie mit dem Auto durch Los Angeles fahren würden.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD is more languorous and luminous than anything Tarantino has done before. Radiant w/ affection for Los Angeles and the movies. Ambles and drags but pleasantly so. Pitt & DiCaprio are fabulous, Pitt especially. I could watch them drive around LA a lot. — Jake Coyle (@jakecoyleAP) May 21, 2019

Die freie Journalistin Magdalena Miedl schreibt: «Es stellt sich heraus, dass es Tarantinos zartester Film ist. Wer hätte das gedacht?»

#OnceUponATimeInHollywood turns out to be Tarantino's most tender film. Who'd have thunk. #cannes2019 — Magdalena Miedl reicht's. (@mmiedl) May 21, 2019

«Deadline»-Kulturjournalist Joe Utichi wünscht sich gleich einen zweiten Teil.

Once Upon A Time... In Hollywood is so gloriously, wickedly indulgent, compelling and hilarious. The film QT was born to make. The world is a more colourful place in Quentin Tarantino’s twilight zone. Round two, please. #Cannes2019 — Joe Utichi (@joeutichi) May 21, 2019

Der freie Filmkritiker Alex Billington muss das erst mal wirken lassen. Eines ist aber sicher: Das Finale hat ihn vom Hocker gerissen.

To be completely honest I'm not yet sure what to make of Once Upon a Time in Hollywood. Need to let this one marinate, don't have an instant reaction. Most of the film is pretty good, I'm having fun watching them play around in late 60s Hollywood. Then the finale is HOLY FUCK. — Alex Billington @ Cannes (@firstshowing) May 21, 2019



Lifestyle-Redaktorin Emma Stefansky von «Thrillist» findet simple Worte – sie mochte den Film sehr. Da dürften ihr wohl viele zustimmen.

I reeeeally liked ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD #Cannes2019 — Emma Stefansky (@stefabsky) May 21, 2019

Schweizer Filmfans müssen sich noch etwas gedulden – «Once Upon a Time in Hollywood» läuft am 15. August in den Deutschschweizer Kinos an.



Pünktlich zur Premiere wurde ein neuer Trailer veröffentlicht – den Clip gibts oben.



(afa)