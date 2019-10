«Vor dieser Treppe wurde ich als Kind gewarnt»

Seit «Joker» zum Kino-Blockbuster avanciert ist, ist eine bestimmte Treppe an der 167th Street in der New Yorker Bronx zum Tourismusmagnet und Instagram-Hotspot mutiert. Im Film tanzt der Titel-Antiheld auf diesen Stufen, nachdem er die Wandlung von Arthur Fleck zum Batman-Schurken Joker vollzogen hat.



Unter anderem unter dem Hashtag #jokerstairs laden Tausende User ihre Fotos von der Location bei Instagram hoch. An manchen Tagen kommts sogar zu einem regelrechten Gedränge, weil so viele Touris ihr Profil mit einem solchen Bild aufhübschen wollen (siehe hier unten) – sehr zum Missfallen der Anwohner (siehe Video oben).

«Eure Instagram-Posts haben hier nichts zu suchen»

«Es ist witzig, dass das passiert», sagte die US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez alias AOC, als sie von TMZ.com auf das Phänomen angesprochen wurde. Die 30-Jährige ist in der Bronx aufgewachsen. «Als Kind sagten mir alle, ich solle mich vor allem nachts von diesen Treppen fernhalten – oder sie zumindest nur in Begleitung nehmen.»

«Aber die Bronx ist heute viel sicherer als damals», fügte die Politikerin an, «wir von der Gegend finden jedoch schon: Eure Instagram-Posts haben im Boogie Down nichts zu suchen!» Boogie Down ist ein Spitzname für den New Yorker Stadtteil.

Die «Joker Stairs» sind zurzeit so beliebt, dass Google Maps sie zeitweise (und scherzhaft) als «religiöse Stätte» führte, wie diverse US-Medien berichteten.



