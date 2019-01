«Ich glaube, ich habe 16 Hotdogs verdrückt»

Das Comedy-Drama «Green Book» dreht sich um die ungewöhnliche Paarung aus Tony «Lip» Vallelonga (Viggo Mortensen, 60), einem italoamerikanischen Türsteher, der auf seine Bauernschläue vertraut, und Don Shirley (Mahershala Ali, 44), einem afroamerikanischen Jazz-Pianisten, der in gehobenen Kreisen verkehrt.

Als Tony Don 1962 für dessen Konzerttour durch den Süden der USA chauffiert, sieht sich das ungleiche Duo mit dem offenen Rassismus von damals konfrontiert, der sich beispielsweise in der Aufteilung von Hotels für hellhäutige und dunkelhäutige Menschen zeigte oder in der Ungleichbehandlung durch die Polizei – ein Problem, das heute noch besteht.

Die Handlung basiert auf den Geschichten, die Tony seinem Sohn Nick Vallelonga (59) erzählt hat. Dieser schrieb dann zusammen mit Regisseur und Produzent Peter Farrelly (62, mit seinem Bruder Bobby auch für Kultkomödien wie «Dumb and Dumber» und «There's Something About Mary» verantwortlich) das Drehbuch.

Award-Regen trotz Schelte

Die Familie des 2013 im Alter von 86 Jahren verstorbenen Don Shirley monierte nach dem US-Kinostart im November, dass sich nicht alles so zugetragen habe, wie es im Film gezeigt wird, weil die Macher sie nie nach ihrer Version der Geschichte gefragt hätten. Mahershala Ali entschuldigte sich daraufhin mit einem persönlichen Telefongespräch bei den Shirleys: «Falls ich Sie beleidigt habe, tut mir das unendlich leid.»

Dem Award-Game von «Green Book» tut das keinen Abbruch: Film, Ali und Drehbuch wurden mit einem Golden Globe ausgezeichnet, Ali gewann einen Critics Choice Award, Mortensen und der Film selbst waren dafür ebenfalls nominiert. Der Nebendarsteller wurde auch an den SAG Awards ausgezeichnet, während Mortensen abermals nominiert war. Am 24. Februar winken dem Werk nun bis zu fünf Oscars.

Neben dem Aufeinanderprallen sehr gegensätzlicher Welten und dem Rassismus in den USA der 1960er-Jahre dreht sich das Comedy-Drama aber auch oft ums Essen – speziell um Fried Chicken, wie du unten im Trailer siehst.

Wir haben Viggo Mortensen und Peter Farrelly gefragt, wie viele Pouletflügeli, Hotdogs und Pizzas während den Dreharbeiten verputzt wurden – ihre Antworten siehst du oben im Video.



Der Trailer zu «Green Book». Der Film läuft am Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos an. (Video: Ascot Elite)

