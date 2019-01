Walmart lässt KITT für TV-Spot wiederauferstehen

Ohne aus dem Auto zu steigen, kann man neuerdings bei Walmart in den USA seine Einkäufe abholen. Um diesen neuen Dienst den Konsumenten schmackhaft zu machen, hat der Detailhändler tief in die Trickkiste gegriffen und in einem Werbespot eine beeindruckende Zahl legendärer Filmautos versammelt.

Sie alle fahren zu Walmart, um das neue Angebot zu testen. Unter den vierrädrigen Legenden finden sich neben der Mystery Machine von «Scooby-Doo» auch der DeLorean aus «Zurück in die Zukunft» oder der Wagon-Queen-Family-Truckster in Grün-Metallic aus «Die schrillen Vier auf Achse», wie das Video oben zeigt.

(jcg)