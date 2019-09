Wenn Menschen und Saurier zusammenleben

Dinosaurier-Fans haben bis vor kurzem geglaubt, sich bis ins Jahr 2021 gedulden zu müssen, bis der nächste Film in der «Jurassic World»-Reihe erscheint. Nun hat Regisseur Colin Trevorrow überraschend einen Kurzfilm mit Namen «Battle at Big Rock» veröffentlicht, der bereits Einblicke gibt, wie der neue Film aussehen könnte.

Im Kurzfilm, der rund neun Minuten lang ist und auf Youtube geladen wurde, wird eine Welt gezeigt, in der Dinosaurier und Menschen koexistieren. Zu sehen ist eine Familie, die sich gerade auf einem Campingausflug befindet. Als die Mitglieder sich für das Abendessen im Wohnmobil um den Tisch versammelt haben, beobachten sie, wie sich ein Nasutoceratops mit einem Jungen einem Lagerfeuer nähert, das vor ihrem Fenster brennt.

Familie in Not

Die Mutter und das Jungtier scheinen friedlich und sogar etwas verspielt – bis sie plötzlich von einem blutrünstigen Allosaurus angegriffen werden. Als die Nasutoceratops-Familie flieht, scheint sich die Lage einige Momente lang zu entspannen, bis das Baby der Camper-Familie zu weinen beginnt. Dadurch zieht es die Aufmerksamkeit des Allosaurus auf sich.

Daraufhin zerstört der Allosaurus den Campingwagen und versetzt die Familie in Panik, bis es der achtjährigen Tochter gelingt, den Dinosaurier mit einigen Schüssen aus einer Armbrust zu vertreiben. Danach werden die Credits gezeigt, während welcher immer wieder kurze Szenen eingeblendet werden, die diese neue Welt zeigen, in der Menschen aufgrund der frei herumlaufenden Dinosaurier in Gefahr geraten.

Worum geht Teil drei?

«Battle at Big Rock» zeigt also zum ersten Mal eine Geschichte, die sich ausserhalb der Isla Nublar abspielt, wo sich Jurassic World vorher befunden hatte. Es zeigt eine Welt, in der die Menschheit damit leben lernen muss, dass einem Dinosaurier vors Auto laufen können oder im Wald überraschen.

Was im Kurzfilm nicht gezeigt wird, ist, wie die Menschheit auf die Dinosaurier reagiert. Das wirft Fragen für den dritten Teil der «Jurassic World»-Trilogie auf. Versuchen die Menschen, gegen die Dinosaurier anzukämpfen? Oder finden sie einen Weg, unsere Welt mit den urzeitlichen Tieren zu teilen? Diese Fragen werden wohl in «Jurassic World 3» beantwortet, am 11. Juni 2021 ist es so weit.

(doz)