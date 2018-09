Wie gut kenne ich meine Tochter wirklich?

Eigentlich hat der alleinerziehende Bürogummi David Kim (stark: John Cho) zu seiner 16-jährigen Tochter Margot (Michelle La) ein gutes Verhältnis. Nachdem er eines Nachts drei Anrufe verpasst hat, scheitern am darauffolgenden Tag alle Versuche, sie zu kontaktieren: Margot scheint spurlos verschwunden zu sein.

Es wird eine örtliche Untersuchung eingeleitet und David Kim gerät an die Kriminalkommissarin Rosemary Vick (Debra Messing). Als es 37 Stunden später immer noch kein Lebenszeichen von Margot gibt, sucht David am einzigen Ort, an dem bisher noch keiner nachgeschaut hat: Er durchsucht den Laptop seiner Tochter und entdeckt ganz neue Seiten von ihr.

Nach Desktop-Movies wie «Unfriended» oder «Profile» kommt mit «Searching» ein weiterer Thriller, der sich vom Anfang bis zum Ende auf Bildschirmen abspielt. Mal ist es ein Laptop, mal ein Handy, mal eine Überwachungskamera oder gar eine «Breaking News»-Sendung am TV, die die spannende Handlung vorantreiben. Dank höchst intimer Bildercollagen gleich zu Beginn fühlt man sich dem suchenden Vater David Kim schnell sehr verbunden – um so intensiver wirken die Höhen und Tiefen seiner Suche auf emotionaler Ebene.

Kein moralisierender Zeigefinger

Obschon der indisch-amerikanische Regisseur Aneesh Chaganty und sein kasachischer Produzent Timur Bekmambetov («Wanted») explizit auf einen moralisierenden Zeigefinger (wie etwa Steven Spielberg zuletzt mit «Ready Player One») verzichten, prangern sie den täglichen Social-Media-Wahn immer wieder gekonnt an. Ob Internet-Trolle oder Facebook-Freundin, hier kriegt jeder sein Fett ab.

Abstriche gibts dagegen für die gar konstruierte Handlungsauflösung, die in dieser Form nicht zur inszenatorischen Cleverness passt. Dennoch wird dieser Thriller so manchem Erziehungsberechtigten mehrmals den Angstschweiss auf die Stirn treiben.

Kinder-Gruselfilm «The House With a Clock In Its Wall»

Der zehnjährige Waisenjunge Lewis (Owen Vaccaro) geht im Haus seines schrulligen Onkels Jonathan (Jack Black) und der seltsamen Nachbarin Mrs. Zimmermann (Cate Blanchett) dem geheimnisvollen Ticken einer Uhr auf den Grund und erweckt höllische Kräfte zu neuem Leben.

Obschon der «Hostel»- und «Death Wish»-Macher Eli Roth nicht die steven-spielbergsche, äh spielerische Leichtigkeit eines Joe Dante («Gremlins») oder Robert Zemeckis («Back to the Future»-Trilogie) hat, ist sein Kinder-Gruselfilm durchaus reizvoll. Insbesondere das Entdecken des Geisterhauses mit all seinen Ecken und Fantasy-Eigenheiten ist ein Genuss.

Roth verzichtet auf plumpe Effekthascherei und legt stattdessen Wert auf eine gruselige Atmosphäre. Mr. «School of Rock» Jack Black, aber auch Cate Blanchett überzeugen als zerstrittene Erwachsene, die für Lewis immer wieder zum Retter in der Not werden. Erwachsene freuen sich nicht nur an vielen Filmzitaten, sondern auch am Kino-Comeback des einstigen «Blue Velvet»- und «Twin Peaks»-Star Kyle MacLachlan.