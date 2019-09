Stars, Partys und Filme – und du mittendrin

Wer muss die meisten Fan-Selfies machen?

Letztes Jahr legte Johnny Depp (56) nach seinem Auftritt im Zürcher Filmpodium die halbe Innenstadt lahm. Dieses Jahr hat wohl Kristen Stewart (29) die besten Chancen – «Twilight»-Fans sind so unsterblich wie Bella und Edward. Obwohl die Amerikanerin mittlerweile anspruchsvolles Arthouse-Kino macht. Du kannst sie am 2. Oktober abends vor dem Kino Corso abfangen.

Sind auch Schweizer am Festival vertreten?

Und wie. Zum zweiten Mal erst eröffnet eine Schweizer Produktion das ZFF. Bei «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes» handelt es sich um eines der teuersten und aufwendigsten Projekte in der Geschichte des heimischen Films.

Und: Der 30-jährige Genfer Anthony Jerjen hat es geschafft, sich für sein Spielfilmdebüt Hollywoodstar Josh Hartnett (41) vor die Linse zu holen. In «Inherit the Viper» geht es um die Drogen-Krise im mittleren Westen der USA. Stark!

Wo kann ich einen Promi in freier Wildbahn sehen?

Die besten Chancen hat, wer sich einen ausgiebigen Kaffee im Nobelhotel Dolder gönnt. Dort steigen erfahrungsgemäss die grössten Stars ab. Javier Bardem (50) war vor ein paar Jahren zur Premiere von «Skyfall» da und wird dieses Jahr wohl auch wieder dort einchecken.

Wer nichts ausgeben will, sollte bei schönem Wetter die Augen am See offen halten. Vielleicht spazieren dir Zendaya (23) oder Cate Blanchett (50) entgegen.

Welche filmischen Entdeckungen gibt es am ZFF?

Wir legen dir zwei Werke besonders an Herz: Im Drama «Les Misérables» wird ein junger Polizist aus der Normandie in ein Pariser Banlieue versetzt und trifft dort auf die volle Härte des sozialen Brennpunkts. Der Film von Ladj Ly (39) wurde in Cannes von den Kritikern gefeiert.

In «Babyteeth» dagegen verliebt sich der krebskranke Teenager Milla in einen Drogendealer und stellt so die Welt seiner Familie auf den Kopf. Und findet dabei die Lust am Leben wieder.

Darf ich irgendwo mitfeiern?

Schwierig. Praktisch alle Partys am ZFF kann man nur mit Einladung besuchen. Etwa die legendäre Tommy-Hilfiger-Party oder die Gala der Uhren-Marke IWC, die Megastars wie Johnny Depp oder Harrison Ford (77) anziehen. Ein Highlight ist auch die alljährliche Dior-Sause in der Frauenbadi.

Für alle zugänglich sind aber die Partys im Club Bellevue sowie die Preisverleihung des Nachwuchsfilm-Wettbewerbs ZFF 72. Und auch die Stimmung im Festivalzelt auf dem Sechseläutenplatz ist erfahrungsgemäss gut. Vielleicht triffst du dort sogar auf einen Oscar-Preisträger von morgen, sei also nett, ja?

Kann ich Oscar-Filme schon vorab sehen?

Ja, wie jedes Jahr am ZFF. Immerhin eröffnete 2018 der spätere Oscar-Abräumer «Green Book» das Festival, ins Kino kam er erst im Januar. Heuer zeigen die Veranstalter unter anderem «Joker», «Le Mans '66», «Judy» und viele andere Awards-Filme vor dem regulären Kinostart.

(cat)