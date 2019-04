Der Avengers-Schurke hat Zürcher Wurzeln

Stundenlang mussten sich Schweizer Fans gedulden, um an die heiss ersehnten Tickets zu gelangen. Laut Disney laufe der Vorverkauf so gut, dass es bei Apps unt Billettseiten zu Systemüberlastungen kam. Die Rede ist von «Avengers: Endgame». Der Blockbuster läuft Mitte kommender Woche weltweit in den Kinos an.

Es wird das gigantische Finale dessen sein, was 2008 seinen Anfang nahm und bereits aus 21 Filmen besteht, wie die «Schweiz am Wochenende» (Printartikel) schreibt. Der erste Teil des Finals spielte 2018 über zwei Milliarden Dollar an den Kinokassen ein.

Offizieller Trailer zu «Avengers: Endgame».



(Quelle: Youtube/Marvel Entertainment)

Scanner namens Medusa

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der zweieinhalb Meter grosse Bösewicht Thanos. Und dieser ist zu einem grossen Teil Zürcher. Denn Forscher der ETH haben zusammen mit den Disney Research Studios dem violetten Titan Leben eingehaucht, wie die Zeitung weiter schreibt.

Denn die Emotionen in Thanos' Gesicht ermöglicht ein in der Schweiz entwickelter Scanner namens Medusa, der die Bewegungen von Gesichtern aufzeichnet. In diesem Fall ist es das Gesicht von Josh Brolin, der Thanos verkörpert. Für ihr System bekamen die Zürcher im Februar den Technik-Oscar. Neben «Avengers» wirkten die Forsche unter anderem auch bei «Star Wars» oder «Pirates of the Caribbean» mit.





