Tiktokerin (21) leckt WC-Brille im Flugzeug ab

Die 21-jährige Tiktokerin Ava Louise postete ein Video, in dem sie sich scheinbar in einem Flugzeug-WC filmt. Im Clip leckt sie die Toilettenbrille mit ihrer Zunge ab – natürlich, um viralzugehen.

Ava hat auf Tiktok mehr als 23'000 Follower. Das Video, das sie ausserdem bei Twitter hochgeladen hat, verzeichnet seit dem 14. März über 450'000 Views. Laut «People» leckte Ava den Flugzeugtoilettensitz ab, um die Medien zu «trollen» und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Online gibts dafür eine Menge Hate

Ihre Caption: «Bitte retweetet das, damit Leute wissen, wie man sich in einem Flugzeug hygienisch korrekt verhält.» Aufs Video hat sie den Text «Coronavirus Challenge» gepackt ‒ diese existiert laut «People» aber gar nicht.

Über ihr Verhalten regen sie viele auf Social-Media-Userinnen und -User auf. «Nein danke, wir werden nicht für verzweifelte Aufmerksamkeit an WC-Brillen lecken», schreibt zum Beispiel dieser Nutzer.



No thanks, we will pass on sucking on toilet seats for desperate attention.