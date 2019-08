Bella Thorne dreht einen Film für Pornhub

Bislang war Bella Thorne vor allem vor der Kamera zu sehen – früher auf dem Disney Channel, heute in durchwachsenen Hollywood-Anti-Blockbustern und stets auf ihrem 21 Millionen Follower starken Instagram. Nun hat die 21-Jährige für einmal auf den Regiestuhl gewechselt und ihren ersten Kurzfilm gedreht.

Umfrage Wirst du Bella Thornes Pornhub-Film schauen? Klar. Ich häng da eh ständig rum.

Vielleicht – wenn er nicht auf Pornhub wäre.

Nein, von solchen Portalen halte ich mich fern.

Nö, der Trailer macht nicht gerade Bock darauf.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Her & Him» ist dem eben releasten Trailer (oben!) nach ein Superartsy-Indie-Thriller über eine Frau, die ihren Lover mit dem Küchenmesser aufschlitzen will (wer kennts nicht, gell). Sex spielt darin eine grosse Rolle – und zwar expliziter Sex.

Vom Weihnachtsfilm zum Porno

Die Produktionsfirma hinter dem Streifen ist nämlich Pornhub und die Hauptfiguren werden von den Pornostars Abella Danger (23) und Small Hands (36) gespielt.

Die Zusammenarbeit kam im Rahmen der «Pornhub's Visionary Directors»-Serie zustande, für die das Portal szenefremde Persönlichkeiten als Regisseure anheuert.

«Eigentlich wollte ich ursprünglich einen Weihnachtshorrorfilm machen.»

«Ursprünglich wollte ich einen Weihnachtshorrorfilm machen», erzählt Bella lachend in einem Featurette – mit dem Pornhub-Engagement habe sich der Fokus dann etwas verschoben.



Bella Thorne im Interview zu «Her & Him». (Quelle: Youtube/Pornhub)

Daran könnte sich Bella gewöhnen

«Die Dreharbeiten waren sehr interessant, weil an unserem Set wirklich gef***t wurde», so Bella weiter. «In den ersten Szenen, bei denen ich komplett selbst Regie führte, so viel Sex zu zeigen, war schon krass. So ein Arbeitsumfeld macht Spass.»

«So ein Arbeitsumfeld macht Spass.»

Pornhub-Vizepräsident Corey Price beschreibt «Her & Him» in einem Statement so: «Es ist eine modernistische, sexuell explizite, ‹Romeo und Julia›-ähnliche Darstellung zweier tragischer Lover mit einem ungebändigten sexuellen Verlangen nacheinander.» Was einfach nach einem geschnörkelt ausgedrückten «sie tun es heftig miteinander» klingt.

Die Weltpremiere passiert an einem Filmfestival

Der Soundtrack stammt unter anderem von Rapper Mod Sun (32), Bellas Ex, der mit ihr zusammen war, als sie gleichzeitig Youtuberin Tana Mongeau (21) datete.

Im Stream auf Pornhub soll «Her & Him» ab Mitte September verfügbar sein – sobald seine Weltpremiere am Internationalen Filmfest im deutschen Oldenburg durch ist.

Vor Bella drehten zwei Rapperinnen ihre Kunst-Pornos

Vor Bella Thorne hatten schon zwei andere Personen im «Pornhub's Visionary Directors»-Sessel Platz genommen. Im Frühling 2018 releaste das Portal «The Gift», bei dem die US-Rapperin Young M.A (27) Regie führte.



Der Trailer zu «The Gift». (Quelle: Youtube/Pornhub)

Und Ende Sommer des letzten Jahres folgte «I Love You» ihrer Rap-Kollegin Brooke Candy (30) – die übrigens die Tochter des früheren «Hustler»-Geschäftsführers Tom Candy ist.



Der Trailer zu «I Love You». (Quelle: Youtube/Pornhub)

Beide Werke gibts kostenlos im Stream. Wir verlinken sie hier nicht, sind uns aber sicher, dass du sie bei Kulturbedarf selbst findest.

(shy)