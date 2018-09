Diese Männer zeigen dir, wie Schminken geht

Das Thema Beauty ist auf Youtube und Insta riesig: Tausende Blogger und Influencer zeigen ihren Fans, wie mit Schminke und Pinsel umgegangen wird, erklären das Anbringen von falschen Wimpern, testen und erklären die neusten Produkte. Das Schöne bei den Schönheitsprofis: Nicht nur Frauen haben hier Hunderttausende Follower.

Dass auch Männer erfolgreich über Make-up bloggen, haben gerade in den USA schon einige bewiesen: Stars wie James Charles oder Jeffree Star erreichen mit ihren Schmink-Tutorials Millionen von Fans. Aber auch im deutschsprachigen Raum können sich männliche Beauty-Influencer sehen lassen. Hier sind fünf, die wir besonders gut finden.

1. Marvyn Macnificent

Instagram: 416'000 Abonnenten

Youtube: 776'000 Abonnenten

Fakt: Marvyn Macnificent (26) kann fachlich stützen, wovon er in seinen Videos spricht. Er ist professioneller Make-up-Artist.

Markenzeichen: Glitzer, Neon, Glamour: Marvyns Looks sind nur etwas für Mutige. «More is more»!

2. Ossi Glossy

Instagram: 254'000 Abonnenten

Youtube: 495'000 Abonnenten

Fakt: Ossi Glossy ist der Jüngste unter den männlichen Beauty-Youtubern. Der Deutsche ist erst 14 Jahre alt.

Markenzeichen: Ossi nennt seine Fans seine «kleinen Birkenwanzen».

3. Endrin Ush

Instagram: 165'000 Abonnenten

Fakt: Der professionelle Make-up-Artist dreht für seine Follower (noch) keine Video-Tutorials, sondern zeigt seine Looks lediglich durch Foto-Posts.

Markenzeichen: Ob rot, schwarz, blond oder brünett: Endrin hat für jeden Look die passende Perücke.

4. Brian Havarie

Instagram: 112'000 Abonnenten

Youtube: 3'100 Abonnenten

Fakt: Brian wurde ursprünglich durch die App Musical.ly bekannt – dort folgen dem Basler noch mehr Leute als auf Insta und Youtube.

Markenzeichen: Keiner trägt die Pilzkopf-Frisur so gekonnt wie Brian. Und seine Videos und Make-ups haben immer einen arty Twist. Brian ist ein Künstler.

5. Theo Vanity

Instagram: 12'800 Abonnenten

Youtube: 3000 Abonnenten

Fakt: Für Theo Vanity (19) dreht sich alles im Leben um Beauty. Neben seinem Hobby als Make-up-Influencer absolviert der Münchner eine Lehre als Coiffeur.

Markenzeichen: Make-up, Millimeter-Schnitt und Tunnel in den Ohren – Theo spielt bei seinem Look mit Gegensätzen, die ihn unverkennbar machen.

Noch mehr über die fünf Influencer erfährst du oben in der Bildstrecke.

