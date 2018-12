Das sind die hässlichsten Schuhe der Welt

Sie heisst Rebel Royal, ist eine australische Modestudentin und hat einen Schuhfetisch – nicht nur für schöne oder hippe Treter. Die Bloggerin, die in London lebt, sammelt auf ihrem Insta-Account Crimes Against Shoemanity (abgeleitet von «Crimes Against Humanity» – «Verbrechen gegen die Menschlichkeit») die skurrilsten und stillosesten Schuhe der Welt.



«Es geht darum, etwas zu erleben, was die Antithese der Perfektion aus Filtern und Airbrush ist, die wir täglich im Fernsehen und in der Werbung sehen», sagte sie kürzlich im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung. Und fügte an: «Hässlich kann aufregend sein. Das ist besser, als immer nur die gleichen Dinge zu erleben.»

Aufregend sind ihre «Verbrechen» in der Tat. Manchmal auch interessant, meistens aber einfach nur hässlich. Einige Kostproben siehst du in der Bildstrecke oben.

