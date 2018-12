«Die Leute sorgten sich, das ist schon nicht toll»

Angebliche Beweise für einen Stalker von Antonella Patitucci machten in den vergangenen Tagen die Runde. Mittlerweile ist klar: Die Schweizer Influencerin inszenierte die Geschichte zusammen mit der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK für die Kampagne Netzschatten, die einen Strafbestand für Cyberstalking fordert.

Umfrage Wurdest du schon Opfer von Cyber-Mobbing? Ja, leider.

Ich liess mich gar nicht erst zum Opfer machen.

Nein und das kann mir auch nicht passieren.

Nein, aber ich fürchte mich davor.

Ich glaube nicht.

Fabian Plüss ist Mitgründer und CCO der Zürcher Agentur Kingfluencers. Fabian Plüss ist Mitgründer und CCO der Zürcher Agentur Kingfluencers.

«Die Kampagne lief sehr erfolgreich», findet Fabian Plüss, Gründer der Influencer-Marketing-Agentur Kingfluencers. So habe fürs Thema sensibilisiert werden können. «Und es ist bemerkenswert, wie konsequent Antonella mitgemacht und wie gut sie gespielt hat.»



So eröffnete Patitucci am späten Dienstagabend der Öffentlichkeit, dass die Stalking-Geschichte gefakt ist. (Video: Instagram/antonella_patitucci)

Die Influencerin konnte so ihr Profil schärfen

Dies habe aber zur Folge gehabt, dass sich auch die Mitarbeiter seiner Agentur Sorgen um Patitucci machten, sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigten und von ihr Antworten bekamen, wonach es ihr «wirklich nicht gut geht». «Die Leute sorgten sich – menschlich ist das schon nicht so toll.»

Nach der ersten kleinen Welle der Empörung über die Inszenierung dürfte der Influencerin die ganze Sache nun etwas nützen, schätzt Plüss: «Ich denke nicht, dass ihre Glaubwürdigkeit längerfristig darunter leidet.» Man nehme sie nun anders wahr als vorher, also nicht nur mit schönen Bildern, auf denen sie gern ihren Körper zeige. «Die Leute sehen nun, dass sie sich auch mit anderen Themen wie Social Responsibility auseinandersetzt.»

Kein Follower-Einbruch

In Sachen Follower habe ihr die Geschichte auch nicht geschadet. Nach einem kleinen Abonnentenrückgang habe sie nun rund 400 Anhänger mehr als vor einer Woche, so der Experte. «Das zeigt, dass die Leute die Aktion offenbar eher positiv als negativ aufgenommen haben.»

Auch Patitucci postete in der Nacht auf Dienstag in ihrer Insta-Story mehrheitlich positive Rückmeldungen ihrer Follower – wobei sie natürlich selbst in der Hand hat, welche Direktnachrichten sie mit der Öffentlichkeit teilt.

(shy)