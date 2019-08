Youtuberin schlägt auf ihren Dobermann ein

Brooke Houts' Hund Sphinx ist der Star in ihren Videos. Nun wollte die 20-Jährige für ihre rund 334'000 Abonnenten ein Prank-Video mit dem Hund veröffentlichen – das ist jedoch schiefgelaufen.

Umfrage Hast du einen Hund? Ja. Es bricht mir das Herz, solche Szenen zu sehen.

Nein, ich finde die Szenen aber trotzdem sehr schockierend.

Ja, ich finde das Video aber halb so schlimm.

Nein und ich finde das Video auch nicht so wild.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Beim Upload erwischte sie die falsche Version: Im Video gab es Aufnahmen zu sehen, in denen die US-Youtuberin ihren Hund schlägt, umherschleift, anschreit und vermeintlich bespuckt.

Der Clip verbreitet sich

Obwohl sie das Video gleich wieder löschte und durch eine bearbeitete Version austauschte (die sie mittlerweile auch wieder entfernt hat), verbreiteten sich die Clips in den sozialen Medien – und auch die Polizei in Los Angeles wurde darauf aufmerksam.

Der Fall wird derzeit untersucht. Die Youtuberin hat sich unterdessen auf Twitter entschuldigt.

Die besagten Aufnahmen und was Brooke zu den Vorwürfen der Tierquälerei meint, siehst du oben im Video.

Auf Twitter stösst ihr Verhalten auf Unverständnis.

Diese Nutzerin nimmt die Entschuldigung nicht an.



THAT BEAUTIFUL DOG NEEDS TO BE TAKEN AWAY FROM YOU. EVEN A DUMBFUCK WONT BELIEVE WHAT YOU JUST SAID. FUCK YOU. PERIODT. — ram (@ram_ram019) August 8, 2019

Eine Userin ist sich sicher: Brooke ist eine Tierquälerin.



and your own video footage proved that this, in fact, is a lie. you are 100% an animal abuser 🤬 — 𝔧𝔲𝔩𝔢𝔰✨ (@datgirljuli) August 8, 2019

Manchen läufts bei Brookes Verhalten kalt den Rücken runter.



Brooke Houts abusing her dog... it’s frightening how her face changes from “we love you!” 😊 to disgust at the poor thing.

She switches from pure venom to awful contrived smiles for the camera. It put chills down my spine.

Hoping someone takes the dog & gets her some help. pic.twitter.com/1xWesBCV6O — Jay McGuiness (@JayMcGuiness) August 8, 2019

«Wer auf Stresssituationen mit Gewalt reagiert, ist nicht bereit dafür, sich um ein Lebewesen zu kümmern», meint eine Userin.



Regardless of the type of stress you've had or the bad week you've been through, you don't physically abuse or yell at your dog. If you respond to high stress situations with physical violence and yelling, you are not prepared or equipped to own a living creature. — Mika Midgett (@SirenMika) August 7, 2019

«Schlechte Laune» als Entschuldigung akzeptiert dieser User nicht.



You literally kicked, abused and SPAT at an innocent dog who only wanted your attention. Yet you have the nerve to play the victim here. "I was in a bad mood" Shut the fuck up you whiny brat. That doesn't fucking justify what you did. I hope that dog get's a better owner than you — Dawb (@die_tbh) August 7, 2019

Wie wärs mit einem Kaktus als Haustier?



I think Brooke should just get herself a cactus as a pet. Then when she has the urge to grab it, pinch it, slap it around she will learn an immediate harsh painful lesson about being so abusive! pic.twitter.com/wx1UmdiutU — Snowbird 🌻 (@Snowbirdsix1000) August 8, 2019

Dieser Nutzer hat genug von Youtubern, die sich schlecht verhalten und sich scheinheilig entschuldigen.



Sick of seeing these YouTubers do something super shitty, then come to twitter with a long paragraph message complaining about irrelevant shit to try to cover their actions.



Brooke houts abused her dog on video and accidentally uploaded it and now has the LAPD investigating her. — Jack mull (@J4CKMULL) August 8, 2019

Die britische Reality-TV-Persönlichkeit Olivia Bowen Buckland fordert Youtube auf, Brookes Account zu sperren.



I don’t want to retweet the video because it makes me feel sick but @YouTube you need to REMOVE @brookehouts NOW. The way she treats her dog is disgusting. She clearly cannot look after her dog properly, he/she needs to be taken from her and rehomed. VILE. — Olivia Bowen Buckland (@OliviaDBuck) August 8, 2019

«Der Hund verdient ein neues Zuhause», meint dieser User.



Just thinking of all the horrible things that poor dog must have gone through that hasn't been accidentally filmed and uploaded. #BrookeHouts deserves to get stung for this. I hope her puppy gets rehomed with someone who actually loves him like he deserves to be loved — 匚乃 (@DriftAway93) August 8, 2019

(afa)