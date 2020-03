Wir trainieren jeden Abend live zusammen mit dir

Nach zwei Tests mit Live-Sessions letzte Woche legen wir nach – mit einem strikteren Trainingsplan.

Von Montag bis Freitag jeweils von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr bringen dich unsere Coaches Simon und Nora Kersten ins Schwitzen und sorgen dafür, dass es sich dieses «nur noch ein Schüsseli Chips» mehr in Zeiten des kollektiven Netflixens gar nicht erst auf deinen Hüften gemütlich machen kann.

Hier ist das ganze Programm, damit dein Muskelkater sich schon mal darauf einstellen kann:

Montag, 19 Uhr: Athleticflow mit Simon

Beine und Gesäss stehen zum Wochenbeginn im Fokus. Die Kombi aus Cardio- und Balance-Übungen ergibt ein gutes Ausdauertraining.

Dienstag, 19 Uhr: Vinyasa-Yoga mit Nora

Nora teast diese Lektion so an: «Fliesse mit mir für dreissig Minuten durch einen wohltuenden Vinyasa-Flow am Ende des Tages. Spüre sofort den Effekt der Körperbewegung und Atemmeditation.»

Mittwoch, 19 Uhr: Athleticflow mit Simon

Nun steht Kraft- und Flexibilitäts-Training an – und zwar für den ganzen Körper mit Konzentration auf deine Arme, deine Schultern und deinen Rücken.

Donnerstag, 19 Uhr: Vinyasa-Yoga mit Nora

«Du hast es verdient dir am Ende des Tages eine halbe Stunde ganz für dich zu nehmen», findet Nora und fordert dich darum auf: «Roll deine Yogamatte aus. Ich freue mich auf dich.» «Und wir uns auf dich, Nora!», hören wir dich laut rufen. Ja, wir haben gute Ohren.

Freitag, 19 Uhr: Athleticflow mit Simon

Wir schliessen die Trainingswoche mit vollem Fokus auf den Core ab. Mach dich also für Bauchmuskel-Sessions bereit sowie für das Herz öffnende Flows und Twists, die deinen Körper ordentlich detoxen.

(shy)