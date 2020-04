Sara Leutenegger zieht heute nur ein Kissen an

In Zeiten wie diesen, in denen die Leute aufgefordert sind, zu Hause zu bleiben, werden einige von ihnen kreativ. Das zeigt sich auch in den zahlreichen Social-Media-Challenges, mit denen gerade gegen die Langeweile angekämpft wird.

Umfrage Machst du bei Quarantäne-Challenges mit? Ja, einige sind wirklich lustig.

Nein, verstehe die meisten nicht mal.

Ich habe gar kein Instagram.



Die #Pillowchallenge geht gerade viral und hilft beim Beantworten der Frage, was du denn morgens fürs Homeoffice anziehen sollst. Ganz einfach: Die meist weiblichen Teilnehmerinnen entscheiden sich für ein herkömmliches Kissen und befestigen dieses mithilfe eines Gürtels.

Der richtige Winkel ist entscheidend

Die Mode sieht von vorne aus wie ein schickes Hourglass-Dress. Dass man von hinten ziemlich nackt ist, scheint nicht zu stören. Schliesslich gibts erstens in der Welt der Fashion keine Grenzen, zweitens muss es nur auf Instagram gut aussehen. Und dafür reicht ein Bild aus der richtigen Perspektive von vorne.

Neben unzähligen Posts auf Instagram – es sind mittlerweile rund 200'000 unter diesem Hashtag – zeigen sich auch einige Berühmtheiten mit den Bettpolstern, wie du oben in der Bildstrecke siehst.

(kro)