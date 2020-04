Deine Lockdown-Pfunde haben keine Chance

Die Fitness-Livesessions kommen bei unseren Userinnen und Usern prima an. Darum legen wir nach – und diesmal wird auch am Wochenende gegen die eventuellen Lockdown-Pölsterchen geschwitzt.

Nach Montagabend stehen nun sechs weitere Termine an, also von Dienstag bis Sonntag – unter der Woche um 19 Uhr und am Weekend bereits am Vormittag, stets hier auf 20min.ch beziehungsweise in der 20-Minuten-App.

Die Einheiten dauern jeweils 30 Minuten und werden wie gehabt von Nora und Simon Kersten geleitet. Die Teilnahme ist abermals gratis – unsere Coachs verlangen nur deinen Schweiss, mehr nicht.

Hier ist das ganze Programm, damit du dein Perskindol (#noAd) jetzt schon rationieren kannst:

Dienstag, 19 Uhr: Vinyasa-Yoga mit Nora

«Vinyawas?», hören wir dich fragen – ja, wir können Gedanken lesen. We got you covered: Vinyasa ist ein fliessender Bewegungsstil, der mit einer tiefen und gleichmässigen Atmung kombiniert wird. Und keine Bange, bei Nora kommst du auch als Anfängerin oder Anfänger mit.

Mittwoch, 19 Uhr: Athleticflow mit Simon

Damit du weisst, was Athleticflow überhaupt ist: Hierbei wird High-Intensity Interval Training (HIIT) mit Yoga kombiniert. Jep, auch bei Simon wird yogiert (wir sind uns sicher, dass dies das korrekte Verb ist, alles andere würde keinen Sinn machen), durch die Kombi verbesserst du deine Flexibilität und Balance.

Donnerstag, 19 Uhr: Vinyasa-Yoga mit Nora

Nora knows: «Im Alltag sitzen wir viel und fast alle Alltagstätigkeiten finden in der Sagittalebene statt. Anders gesagt, wir beugen uns die meiste Zeit nach vorne. Unser Rücken leidet darunter, die Muskeln auf der Rückseite sind lang und schwach, vorne dafür verkürzt. Genau darauf gehe ich ein.»

Freitag, 19 Uhr: Athleticflow mit Simon

«Diese Woche ist jedes Workout ein Ganzkörpertraining und du verbesserst zudem deine Atmung. Anfänger sowie Fortgeschrittene sind hier genau richtig», meint Simon. Wir nicken mit dem Kopf, um zu zeigen, dass wir das verstanden haben, und merken im Nacken, dass der Coach das mit dem Ganzkörpertraining durchaus ernst gemeint hat. So muss das sein.

Samstag, 9 Uhr: Vinyasa-Yoga mit Nora

«Du hast es verdient, dir eine halbe Stunde ganz für dich zu nehmen», findet Nora und fordert dich darum auf: «Roll deine Yogamatte aus. Ich freue mich auf dich.» Was Nora nicht weiss: Wir haben unsere Yogamatte seit dem letzten Mal gar nicht mehr eingerollt, so begeistert waren und sind wir.

Sonntag, 11 Uhr: Athleticflow mit Simon

Der ultimative Clash von Yoga-Flows und Cardio-Einheiten für diese Woche. «Ich hole noch mehr aus dir raus», so Simon – und wir rufen ekstatisch: «Yes, Daddy!»

