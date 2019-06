So leben die «Rich Kids of Switzerland»

Der Trend der «Rich Kids of...» auf Instagram – Kinder von reichen Eltern geben mit ihrem Lebensstil an – ist noch nicht vorbei – auch nicht in der Schweiz. Auf dem Instagram-Account «Rich Kids of Swiss» protzen die Jungen mit Autos, teuren Uhren, Schmuck und Privatjets.

Der Account beschreibt seinen Inhalt als «das Leben der unantastbaren reichen Kinder der Schweiz». Ihm folgen 34'500 Menschen. Eine Auswahl der Bilder ist in der Bildstrecke zu sehen.

Den Trend der «Rich Kids of...» gibt es bereits seit dem Jahr 2012. Damals hiessen sie noch «Rich Kids of Instagram». Seither haben immer mehr Länder und Städte ihre eigenen Accounts mit eigenen Rich Kids.

(20 Minuten)