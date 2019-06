«Da machen viele ominöse Menschen mit»

Mode, Beauty, Sport, Musik, Entertainment, Reisen, Familie und Lifestyle: In diesen Kategorien werden heute zum ersten Mal die erfolgreichsten und beliebtesten Influencerinnen und Influencer des Landes mit einem – passend betitelten – Swiss Influencer Award geehrt. Weil: 2019 macht das durchaus Sinn.

Dazu wird in einer neunten Kategorie auch noch ein Talent-Award vergeben – und zwar an die/den vielversprechendste/n, noch nicht so followerstarke/n Influencer/in. Nominiert sind Musikerin Anna Smith (21), Lifestyle-Bloggerin Fabienne Wernli (26) und Snowboarder Marco Heiniger (21).

Die grössten Social-Stars an einem Ort

Die Show wird auf Teleclub Zoom live übertragen, moderiert von Claudia Lässer (42) und Annina Frey (38) – Letztere wird also ihre erste grosse Liveshow seit den Schwangerschaftsnews schmeissen.

Der Gala-Abend findet im Zürcher Volkshaus statt. Wer seine Insta-Lieblinge mal aus der Nähe beobachten oder für ein Selfie abpassen will, hat ab 18 Uhr bis zum Showstart um 20 Uhr auf dem roten Teppich die Möglichkeit dazu.

Die Meinung des Profis

Meme-Pionier Zeki Bulgurcu (29) geht als Favorit in der Kategorie Entertainment an den Start und tritt gegen Gabirano (20) und Noelia (19) an. Er würde beiden Konkurrenten den Sieg gönnen – letztlich gehe es ja nur um eine Trophäe.

Vor der Preisverleihung hat sich der Basler noch Zeit genommen, die Nominierten unter seine Insta-Profi-Lupe zu nehmen – seine Analyse gibts oben im Video.

Mit 20 Minuten bist du mittendrin

Das People-Team von 20 Minuten wird sichebenfalls unter die Social-Stars mischen. Auf unserem Instagram und Tiktok bist du dabei, auch wenn du nicht vor Ort sein kannst.

