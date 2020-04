Dabu spielt jetzt ein exklusives Liveset für dich

Wir sammeln Geld für den guten Zweck!

Umfrage Spendest du in diesen schwierigen Zeiten für den guten Zweck? Klar. Uns gehts so gut, davon können wir gut und gerne ein Stückchen weitergeben.

Wenn mich die Organisation überzeugt, überlege ich mir das durchaus, ja.

Ich kann leider nichts entbehren, bei mir ists aktuell selber arg knapp.



, die in rund 20 Ländern – darunter in der Schweiz – Armut bekämpft. Also setz den Stutz, den du aktuell fürs überteuerte Bier in Bar und Club sparst, doch für diesen guten Zweck ein.

Spenden ist zudem einfacher, als ein Dosenbier zu öffnen. Hier sind die drei Möglichkeiten:

1. Starte am Samstag die Twint-App, schon siehst du alle Infos.

2. Schicke ein SMS an die Nummer 227 mit dem Text DIHEI plus Zahl für den Frankenbetrag (Beispiel: DIHEI5 = 5 Franken, DIHEI100 = 100 Franken).

3. Scanne mit der Twint-App den QR-Code, der im Livestream auf 20min.ch und auf der 20-Minuten-App angezeigt wird.

Die Spendenaktion wird ermöglicht durch die Partnerschaft mit Twint und RaiseNow.

Danke 1000 für deine Unterstützung. Hugz!









(shy)